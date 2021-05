Filmtitel: Kommissar Wallander – Staffel 4

Sprachen: Deutsch, Englisch

Untertitel: Englisch

Laufzeit: ca. 270 Minuten

Genre: Krimi, Thriller, Drama

Release: 21.05.2021

Regie: Benjamin Caron

Link: www.edel.com

Produktion: Edel Germany GmbH

Kenneth Branagh, Richard McCabe, Barnaby Kay, Jeany Spark

Dieser Tage wurde der letzte Teil der Kommissar Wallander Serie veröffentlicht und bildet mit Die Weiße Löwin, Lektionen Der Liebe und Der Feind Im Schatten das krachende Finale. Die letzten drei Filme formen die vierte Ausgabe, welche seit dem 21.05.2021 vertrieben wird – damit haben fleißige Sammler jetzt die Möglichkeit, alle zwölf Filme in ihren Besitz zu bringen. In den mitreißenden Verfilmungen der Krimiserie Kommissar Wallander punktet vor allem Kenneth Branagh – das Gesicht dieser Version. Mit seiner Interpretation der Rolle des eigensinnigen Ermittlers in der BBC Produktion von 2008 bis 2015 konnte er Rolf Lassgård, den man in der ersten Auflage als Kommissar Wallander kannte, mehr Konkurrenz machen als zunächst erwartet. Herausgegeben wurde das Highlight, wie schon die Vorgänger von Edel Germany GmbH.

Die Story von Kommissar Wallander – Staffel 4:

Scheinbar motivlose Morde, verhängnisvolle Vergangenheiten und mysteriöse Entführungen erwarten Kommissar Wallander (Kenneth Branagh) in der vierten und letzten Staffel der Erfolgsreihe.

Auf der Suche nach der vermissten Lehrerin Inga Hedemann, gerät Wallander in eine gefährliche Verfolgungsjagd durch die Townships in Südafrika. Der grausame Mord an einer Frau lenkt den Verdacht auf eine Motorradgang. Aber ist die Lösung wirklich so einfach? Ein unerwartetes Wiedersehen mit seiner einstigen Geliebten Baipa Liepa führt den Kommissar schließlich auf die richtige Fährte. Doch wie hängt das spurlose Verschwinden von Lindas Schwiegervater mit einem rätselhaften militärischen Zwischenfall in den 1980ern zusammen und welche wohl gehüteten Geheimnisse wären besser verborgen geblieben? Außerdem sieht sich Wallander mit einer erschütternden Diagnose konfrontiert, die alles ändern wird.

Ein letztes Mal schlüpft Kenneth Branagh in die Rolle des eigensinnigen Kommissars, dem er ein nuanciertes und zuweilen melancholisches Profil gibt. Ebenso tapfer wie unheroisch spielt er den Protagonisten, der trotz der furchtbaren Erkrankung seinen letzten Fall lösen will.