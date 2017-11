Bereits seit ihrer Gründung 1981 gelten LOUDNESS als die Vorreiter der japanischen Heavy Metal-Szene. Mit ihren Alben „THUNDER IN THE EAST”(1985 / #74 US Charts) und „LIGHTNING STRIKES” (1986 / #64 US Charts) gelang ihnen auch international der Durchbruch. Nun erscheint am 26. Januar 2018 ihr neues Album „RISE TO GLORY” – erstmals bei earMUSIC (Welt ex. Japan). Vollgepackt mit Aggression, Melodie und gleichzeitig positiver Stimmung setzen Loudness ihren globalen Siegeszug fort.

Sänger Minoru Niihara erklärt: „Das Album pusht einen hoch, es hinterlässt ein Gefühl von Frische und Erneuerung.“

Vom Rock-Mahlstrom „Massive Tornado“ zur brennenden Leidenschaft von „Soul On Fire”, dem lebensbejahenden „I’m Still Alive” und der Metal-Kriegserklärung von „Rise To Glory” – sie alle wirken als aufbauende Lieder zu Zeiten des Aufruhrs.

Die Gitarrenmagie von Akira Takasaki, weltweit bejubelt als einer der wahren Gitarrengötter, zeigt sich das ganze Album hindurch. Er gibt zu: „Ich habe diesmal unglaublich viel Gitarrensound beigesteuert – mehr als auf jedem anderen Album dieses Jahrhunderts. Der Sound besitzt eine Seele!“ Seine Performance würde selbst inbrünstige Fans überraschen. Neben den Gitarrensoli, die sich durch jeden Song ziehen, zeigt sich sein unglaubliches Können insbesondere auf dem instrumentalen Track, der sich weitestgehend an die progressivere Seite der Band anlehnt.

Zusammen mit rasend schnellen Songs wie „Massive Tornado“, „No Limit“ und „Rise To Glory“ nehmen abwechslungsreiche Texte den Hörer mit auf eine aufregende Reise. „Rain“ besitzt die melancholische Stimmung, „Until I See The Light“ konzentriert sich auf die melodische Seite der Band und „Let’s All Rock“ ist ein hitziges Ruf-Antwort-Spiel mit dem Publikum, welches sich stark an die Live Performances der Band anlehnt.

“From the Far East, we came to conquer / Across the seven seas” – Rise To Glory

Mit „RISE TO GLORY” und der darauffolgenden großen Welttournee treten LOUDNESS ihren größten weltweiten Eroberungszug seit den 1980ern an.

Die europäische und US-Version des Albums wird durch „SAMSARA FLIGHT“ ergänzt, einer Sammlung von 13 Klassikern der Band wie „Loudness“ und „In The Mirror“, die 2016 neu aufgenommen wurden.

LOUDNESS sind

Akira Takasaki – Guitar

Minoru Niihara – Vocals

Masayoshi Yamashita – Bass

Masayuki Suzuki – Drums