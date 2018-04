Lysistrata gehören definitiv zu unseren allerliebsten Neuentdeckungen dieses Jahr. Das blutjunge Trio aus Frankreich spielt explosiven Post-Hardcore mit unzähligen Wendungen und Ideen. Ab morgen stehen die ersten drei Deutschland-Shows der Band an, zu denen wir euch herzlich einladen wollen.

Und bevor wir weiter versuchen zu beschreiben, was uns an Lysistrata so fesselt, bitten wir euch einfach, euch ein wenig Zeit zu nehmen, um euch das Video vom Release-Konzert der Band in Paris anzusehen. Wir haben uns das komplette Konzert schon mehrfach gegeben, weil es einfach so einen Spaß macht. Wer keine 50 Minuten Zeit hat, kann sich immerhin den Song The Thread ansehen.

Lysistrata – Full Release Show (Live in Paris)

The Thread (Live in Paris)

In Frankreich war das Debütalbum The Thread bereits im Dezember 2017 erschienen, in Deutschland ist es voraussichtlich im September 2018 soweit.

Wir laden euch sehr herzlich zu den ersten drei Deutschland-Shows der Band diese Woche ein. Morgen ist die Band im Monarch in Berlin, bevor dann am Freitag eine Show im Druckluft in Oberhausen und am Samstag im Molotow in Hamburg ansteht. Der Eintritt für das Hamburg-Konzert ist frei. Wir würden sagen: der perfekte Abschluß für den Record Store Day am 21. April.

Hier sind alle Termine:

Lysistrata – Live 2018

18.04. Berlin, Monarch

20.04. Oberhausen, Druckluft

21.04. Hamburg, Molotow (Eintritt frei)

Lysistrata, das sind die drei 20-jährigen Freunde Théo, Max und Ben. Sie kommen ursprünglich aus dem Süden Frankreichs und spielen technisch anspruchsvollen Post-Hardcore, der mit jeder Menge Math-Rock und Noise-Elementen gespickt ist. In Frankreich ist ihr Debüt The Thread bereits erschienen, und heimste Vergleiche zu At The Drive In, Foals oder Explosions In The Sky ein. Man spielte bereits bei großen Festivals wie dem Rock En Seine und räumte fast alle Musikpreise des Landes ab.

Die Band selbst jedoch gibt als ihre größte Inspiration „die totale Spontanität“ an. Und wenn man sich die Songs der Band anhört, wie sie vor Spielfreude geradezu explodieren, glaubt man den Dreien sofort.

Lysistrata – Asylum (Official Audio)

