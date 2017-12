Milking The Goatmachine: Kündigen Tour zum 10jährigen Jubiläum an

2018 ist Jubiläumsjahr: Die deutschen Grindcore-Ziegen MILKING THE GOATMACHINE feiern ihr 10jähriges Bandjubiläum. Und natürlich darf zu solch einem Jubelfest auch die passende Tour nicht fehlen.

Unter dem Motto „Now We Are Old School“ wird die Band das erste Studioalbum „Back from the Goats“ komplett spielen. Natürlich darf man sich auch zusätzlich auf die beliebten „Evergreens“ der Band freuen.

Die Band sagt dazu:

„2018 ist es soweit. 10 Jahre Goatgrind!

In Ziegenjahren gerechnet sind wir jetzt sowas von Old School.

Nach so einer langen Zeit verspürt man natürlich das Bedürfnis, nochmal jung zu sein.

Deshalb gehen wir 2018 mit einem speziellen Liveset auf die Piste.

Wir werden das komplette 1. Album „Back From The Goats“ performen und so richtig die Euter kreisen lassen.“

MILKING THE GOATMACHINE

NOW WE ARE OLD SCHOOL TOUR 2018

präsentiert von Legacy, metal.de, NoizeTimes und NoiseArt Records:

02.02.2018 – DE – München, Backstage

31.01. – 04.02. – SI – Bohinj, Winterdays Of Metal

10.03. – DE – Hannover – Felsenkeller

16,03. – AT – Graz, Explosive

17.03. – AT – Wels, Alter Schlachthof

24.03. – DE – Heidelberg, Death Fest

31.03. – CH – Bern, Grafitti

01.04. – DE – Lindau, Vaudeville

01.-03.06. – CZ – Pilzen, Metalfest

28.-30.06. – DE – Gardelegen, MetalFrenzy

14.07. – DE – Milmersdorf, Headache Inside

20.-21.07 – DE – Mulfingen, Boarstream-Open-Air

31.08. – 01.09. – DE – Leipzig, Death Fest

Das aktuelle Album „Milking In Blasphemy“ kann hier bestellt werden:

http://milkinginblasphemy.noiseart.eu/

Mehr zu „Milking In Blasphemy„:

„Nemesis Bettina“ Music Video: https://youtu.be/oU6T9dUl0jA

„Farm Of Northern Darkness“ lyric video: https://youtu.be/qkqqWDUwZF4

Track-by-Track #1: https://www.youtube.com/watch?v=bA34aDsbZz4

Track-by-Track #2: https://www.youtube.com/watch?v=jOWPxd9cfRw

Trailer #1: https://youtu.be/lFBI2_vjpv0

Trailer #2: https://youtu.be/uEsRLXjv99k

Trailer #3: https://youtu.be/bFfSzyXF0MI

www.facebook.com/milkingthegoatmachine

www.noiseart.eu

