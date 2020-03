Molly Hatchet – Battleground

Bandmitglieder:

Jimmy Elkins – Gesang

Bobby Ingram – Gitarre

John Galvin – Keyboard

Tim Lindsey – Bass

Shawn Beamer – Schlagzeug

Tracklist:

CD 1:

Bounty Hunter Whiskey Man Why Won’t You Take Me Home Son Of The South American Pride Edge Of Sundown Fall Of The Peacemakers Devil’s Canyon One Man’s Pleasure The Creeper In The Darkness Of The Night

CD 2:

Justice As Heaven Is Forever I’m Gonna Live ‘Til I Die Beatin’ The Odds Jukin’ City Dreams I’ll Never See The Journey Flirtin’ With Disaster

Jetzt endlich liegt es vor: Battleground, ein insgesamt 19 Songs umfassendes Live-Mach(t)werk, das am 29. November 2019 als 2-CD-Digipack, 3-fach-LP im Gatefold-Cover mit bedruckten Innentaschen und in digitalem Format über Steamhammer/SPV veröffentlicht wurde.

Molly Hatchet veröffentlichten mit Battleground ihr fünftes offizielles Livealbum. Aufgenommen wurden die verwendeten Tracks in der Rockfabrik Ludwigsburg, in der Konzertfabrik Z7 in Pratteln (Schweiz) und während der 40th-Anniversary-Tour durch die USA. Die Aufnahmen sind allesamt mit dem leider im April 2019 verstorbenen Sänger Phil McCormack.

Die erschienene Battleground ist für mich ein gelungenes Abbild eines aktuellen Konzertes und gleichzeitig eine aktuelle „Best Off“. Es spiegelt einen Mix aus vier Jahrzehnten Bandgeschichte wider. Die Klassiker funktionieren von Anfang an. Beginnend mit dem Opener Bounty Hunter, in der Elkins über die Kopfgeldjäger spottet: „Wussten Sie, dass 500 Dollar Ihnen den Kopf wegblasen werden?“ Weiter über den trinkfesten Whiskey Man, die programmatische Hymne Son Of The South und Fan-Faves à la Edge Of Sundown oder Fall Of The Peacemakers, bis hin zum atemberaubenden Finale mit ihrem Klassiker Flirtin‘ With Disaster. I’m Gonna Live ‘Til I Die hat einen Stadion-Rock-Einschlag, den Bands wie Journey perfektioniert haben. Perlen wie Why Won’t You Take Me Home oder das Justice Highlight As Heaven Is Forever, die zum Teil noch nie live mitgeschnitten wurden, haben es auf die Trackliste geschafft. Das wiederum ist Gator Country vom 1978er Album Molly Hatchet verwehrt geblieben. Ich vermisse es, wie viele andere auch. Auf den Gesamteindruck wirkt es sich aber nicht weiter aus.

Battleground strahlt ein äußerst echtes Livefeeling aus. Der Sound kommt klar und sauber rüber, Band und Publikum spielen sich gekonnt die Bälle zu und man wird automatisch in die Konzerte hineinversetzt. Fairerweise muss ich gestehen, das Album klingt ein bisschen wie Lynyrd Skynyrd und The Allmann Brothers. Bei dem Ergebnis interessiert es jedoch niemanden… Das wieder stilvolle Artwork stammt aus der Feder Paul Raymond Gregorys.