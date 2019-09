¡Pendejo!: mit Banda De La Muerte im Oktober auf gemeinsamer Tour

Die niederländischen Latino-Rocker ¡Pendejo! kündigen ihre Gracias y Perdón Tour mit ihren langjährigen argentinischen Tourfreunden von Banda De La Muerte an, die gerade ihre erste Single aus dem neuen Album Labirinto Eléctrico veröffentlicht haben.

Die Tournee wird beide Bands in drei niederländische und acht deutsche Städte bringen und ist eine Fortsetzung von Pendejos Schamloser Frühling Tour im vergangenen Mai in Deutschland und ein 25+ Shows Support-Stint mit Monster Magnet im Jahr 2018.

¡Pendejo! haben außerdem das neueste Video für Don Gernán, dem Eröffnungstrack ihres Albums Sin Vergüenza (über Graviton Records verfügbar in Europa seit 30. November 2018), veröffentlicht. Das Album soll später in diesem Jahr in Mexiko und Kolumbien erscheinen. Das Review von Time For Metal zum hochgelobten Albums Sin Vergüenza könnt ihr hier nachlesen.

Die energiegeladene Show der niederländischen Stoner, die mit Trompete, Posaune und in El Pastuso mit einem charismatischen Frontmann aufwarten, solltet ihr euch nicht entgehen lassen!

Hier die Tourdaten:

11/10 – Stroomhuis – Eindhoven

12/10 – Little Devil – Tilburg

13/10 – Musicon – Den Haag

17/10 – MTC – Cologne

18/10 – Villa – Wedel

19/10 – HD – Dresden

20/10 – Alte Hackerei – Karlsruhe

23/10 – Das Bett – Frankfurt A.M.

24/10 – Flower Power – Magdeburg

25/10 – Supamolly – Berlin

26/10 – MS Stubnitz – Hamburg

