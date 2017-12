Phil Campbell And The Bastard Sons: erklären Bandnamen in Album Webisode #1 – weitere Europa-Tourdaten angekündigt

PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS, die Band um den legendären langjährigen MOTÖRHEAD-Gitarrist, sprechen in der erste Webisode zum kommenden Debütalbum »The Age Of Absurdity« über ihren Bandnamen. Seht das Video hier: https://youtu.be/TKPD4bD3al0

Des Weiteren hat die Band die weitere Daten zu ihrer kommenden Europa-Headliner-Tour hinzugefügt.

PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS – live

Feb 27, 2018 Netherlands Haarlem Patronaat

Feb 28, 2018 Netherlands Hengelo Metropool

Mar 01, 2018 Netherlands Uden De Pul

Mar 02, 2018 Belgium Hasselt Muziekodroom

Mar 03, 2018 Denmark Aarhus Voxhall

Mar 05, 2018 Germany Hamburg Logo

Mar 06, 2018 Germany Berlin Bi Nuu

Mar 07, 2018 Germany Frankfurt Das Bett

Mar 08, 2018 Germany Siegburg Kubana

Mar 09, 2018 Germany Mannheim 7er Club

Mar 10, 2018 Germany Munich Strom

Mar 12, 2018 Switzerland Solothurn Kofmehl

Mar 16, 2018 Italy Rome Jailbreak Club

Mar 17, 2018 Italy Pavia Dagda Club

Mar 18, 2018 Italy San Dona (Nr Venice) Revolver Club

Mar 19, 2018 France Paris La Boule Noire !!!NEW!!!

Mar 21, 2018 France Strasbourg La Laiterie !!!NEW!!!

Mar 22, 2018 France Nancy 915 Kaffee Klub Rock !!!NEW!!!

Mar 23, 2018 France Vaureal Le Forum !!!NEW!!!

Mar 24, 2018 France Brest Cabaret Vauban !!!NEW!!!

Mar 25, 2018 France Nantes Le Ferrailleur !!!NEW!!!

Die Band wird zudem auf dem 2018er Matapaloz Festival am 23. Juni auf der Leipziger Messe aufspielen.

Das Album ist ab sofort in verschiedenen Formaten (CD, CD + Einkaufstasche und signierter Fotokarte sowie auf schwarzem, weiß/rot bi-colored und transparentem Vinyl, siehe Abbildungen oben) hier vorbestellbar: http://nblast.de/PCATBSAgeOfAbsurdityNB

Die erste Single des Albums, ‚Ringleader‘, kann ab sofort hier als Instant Grat Track erworben oder gestreamt werden: http://nblast.de/PCATBSRingleader

»The Age Of Absurdity« wurde in den Rockfield Studios sowie den Longwave Studios in Wales aufgenommen. Als Produzent, Engineer und Mischer fungierte Romesh Dodangoda, gemastert wurde in den legendären Abbey Road Studios in London.

Das Album wird elf Tracks beinhalten sowie einen Bonus Track (siehe Tracklist unten) und wird am 26. Januar 2018 über Nuclear Blast erscheinen.

Das passende Artwork wurde von Matt Riste kreiert und ist über dieser Meldung zu sehen.

More on »The Age Of Absurdity«:

‚Ringleader‘ lyric video:

Studio diary episode #1: https://youtu.be/DnMp-CEnUkU

Studio diary episode #2: https://youtu.be/yLpdWuUHsdg

Studio diary episode #3: https://youtu.be/vOBRcMQa19s

»The Age Of Absurdity« tracklist

01. Ringleader

02. Freak Show

03. Skin And Bones

04. Gypsy Kiss

05. Welcome To Hell

06. Dark Days

07. Dropping The Needle

08. Step Into The Fire

09. Get On Your Knees

10. High Rule

11. Into The Dark

12. Silver Machine (HAWKWIND cover feat. Dave Brock of HAWKWIND)*

*=nur auf der CD-Version des Albums erhältlich

Mehr Info zu PCATBS:

Ganze 32 Jahre lang war Phil Campbell der Lead-Gitarrist MOTÖRHEADs. In dieser Zeit tourte er in der ganzen Welt, verkaufte Millionen von Alben und spielte auf den größten Festivals als Headliner. Musik ist Phils Passion und es ist eben diese Passion, die zur Gründung von PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS führte.

Das Einzigartige an der Band ist die Tatsache, dass neben Phil selbst seine drei Söhne die Positionen am Schlagzeug, dem Bass und der zweiten Gitarre besetzen. Das Line-Up wird von Sänger Neil Starr komplettiert.

Line-up:

Phil Campbell – Guitar

Todd Campbell – Guitar

Dane Campbell – Drums

Tyla Campbell – Bass

Neil Starr – Vocals

