„Pinski schlägt Alarm”

Artist: Pinski

Herkunft: Köln / Deutschland

Album: Sound The Alarm

Genre: Indie Rock, Alternative Rock

Spiellänge: 48:07

Release: 27.04.2018

Label: Gentle Art of Music (Soulfood)

Link: https://www.pinskimusic.com/

Bandmitglieder:

guitars, vocals – Insa Reichwein

guitars – Ian Alexander Griffiths

bass -Chris Streidt

drums – Stephan Schöpe

Tracklist

1. Ugly Side

2. Sound The Alarm

3. Butterflies

4. III

5. Humanity

6. Fire

7. Letter Of Regret

8. Stay Alive

9. Red Sun

10. Society

11. Light Calling

Am 27.04.2018 erscheint das erste Album von Pinski. Pinski – was, oder wer ist das? Da will ich nun mal ein wenig nachhelfen: Pinski ist eine Kölner Band um Frontfrau Insa Reichwein. Erst seit 2016 existieren Pinski in der aktuellen Besetzung. Songwriterin und Mastermind Insa Reichwein alias Pinski gab der Band den Namen. Ihre Mitstreiter sind ausgezeichnete Musiker und sorgen dafür, dass Insa Reichwein musikalisch gut in Szene gesetzt wird.

Was erwartet uns auf dem Longplayer? Zunächst hatte ich ein braves Singer / Songwriter Mädchen mit Band befürchtet. Gott sei Dank sind die Band und das Album weit davon entfernt. Den Hörer erwartet frische eigenständige Rockmusik in Richtung Alternativ Rock, der auch mal etwas härter rüberkommt, oder eben mal einige poppige Elemente hat. Pinski singt und schreit manchmal rotzig. Zudem ist sie auch mal richtig böse in dem, was sie zu sagen hat.

Die einzelnen Songs sind sehr einfallsreich mit viel Kontrast gehalten. Es gibt eine Menge rockige und groovige Songs, die schön schweißtreibend daherkommen, aber sich mit ruhigen, erzählenden Songs abwechseln.

Mir persönlich gefallen die treibenden rockigen Nummern am besten.

Ich nehme hier mal den Opener Ugly Side heraus, der zudem recht progressiv daherkommt. Der Titeltrack Sound The Alarm kommt mit exzellenter Gitarrenarbeit daher und bleibt durchweg groovig. Nennen möchte ich auch noch solche Songs wie Fire, der sehr treibend und kraftvoll rüberkommt, und Letter Of Regret, der im Kopf hängen bleibt. Irgendwie kommt mir der Song von der Songstruktur recht bekannt vor. Kann ihn aber nicht recht zuordnen. Wer mehr auf Balladen steht, wird eher auf solche Nummern wie Stay Alive oder Light Calling stehen.

Pinski kann man sich demnächst auch live anschauen.

Pinski auf Tour:

14.04. Alzey – Das Oberhaus (acoustic show w/ Lazuli)

20.04. Wuppertal – Live Club Barmen (w/ Demon’s Eye)

24.04. Frankfurt – Das Bett (w/ Wille and the bandits)

26.04. Isny – Eberz (w/ Wille and the bandits)

27.04. AT – Hard – Kammgarn (w/ Wille and the bandits)

28.04. Homburg – Musikpark (w/ Wille and the bandits)

10.05. Düsseldorf – Pitcher (w/ Wille and the bandits)

12.05. Köln – Barinton (ALBUM RELEASE SHOW – Eintritt FREI!)

01.06. Ulm – Blaurock Festival (Co-Headliner)

04.06. Münster – Die ?-Show im Jovel Club

23.06. Lünen – Das Greif

07.07. Köln – CSD Festival (Bühne Alter Markt)

28.07. I-Malesco – Pirates Of Rock Festival

03.08. Osterholz-Scharmbeck – Gut Sandbeck Open Air

16.08. Bremen – Bluesclub Meisenfrei (Local Radios Rocking Safari)

18.08. Schwalmtal – KGB Festival

31.08. Geldern – Geldernsein Festival (Headliner)

08.09. Dormagen – Zons Rockt Festival (Co-Headliner to New Model Army)

06.10. Aukrug – Bobble Cap Festival

18.10. Oberhausen – Zentrum Altenberg

Pinski – Sound The Alarm Fazit: Sound The Alarm von Pinski ist ein gelungenes Debüt der Band aus Köln. Es wird Alternativ Rock in unterschiedlichen Facetten geboten. Rockige, kraftvolle und groovige Songs sind ebenso wie Balladen vertreten. Hier und da hören wir progressive Elemente, ebenso wie poppige Attitüden. Da kann man gespannt sein, was noch kommen wird.



Anspieltipps: Ugly Side, III, Fire Juergen S. 7.4 2018-04-26 7.4 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

