Die schwedischen Heavy Metal-Helden Sabaton haben ihre triumphale Nordamerika-Co-Headlinetour mit den deutschen Thrash-Titanen Kreator vor wenigen Tagen beendet. Doch ehe sie ihre Welttournee in Australien fortsetzen wird, hat die Band im Rahmen ihrer Zusammenarbeit mit den tschechischen Warhouse Studios ein neues Musikvideo veröffentlicht. Sabatons Coverversion von Manowars Kingdom Come wird hierbei von Szenen des brandneuen Spiels Kingdom Come: Deliverance untermalt. Seht Euch den Clip hier an:

