Artist: Savage Hands

Herkunft: Waldorf MD, Vereinigte Staaten von Amerika

Album: Barely Alive

Spiellänge: 25:53 Minuten

Genre: Alternative Metal

Release: 02.03.2018

Label: SharpTone Records

Link: https://www.facebook.com/SavageHands/

Produktion: von Andrew Baylis

Bandmitglieder:

Gesang – Mike Garrow

Gitarre und Gesang – Justin Hein

Gitarre – Ryan Evans

Bassgitarre und Gesang – Nathan O’Brien

Schlagzeug – Jonny Melton

Tracklist:

Red Barely Alive Unconditional Know It All Taken Dream Dead Your Own Hell

Bands mit dem Wort „Savage“ im Namen gibt es wohl diverse, die aus Amerika stammenden Savage Hands sind mir bislang noch nicht untergekommen. Ihre Bandmitglieder haben sich schon in verschiedenen anderen Bands ausgetobt, bevor sie sich gefunden haben und jetzt gemeinsam als Savage Hands die Musikwelt erobern wollen. Alternative Metal haben sie sich auf die Fahnen geschrieben, und ihr Album Barely Alive erschien bereits am 02.03. über SharpTone Records.

Gesangstechnisch sind Savage Hands richtig gut aufgestellt, denn nicht nur Mike ist dafür zuständig, sondern er wird von Justin und Nathan unterstützt, was dem Ganzen teilweise ein richtig gutes Volumen gibt. Der Gesangsstil erinnert mich an Bands wie We Came As Romans oder eher noch Nothing More. Tolle Clean Vocals, ansonsten wird geschrien, was das Zeug hält, und in den – leider sehr spärlich gesetzten – Breakdowns gibt es tatsächlich auch mal so etwas wie Growls. Unterstützt wird dieser Gesang durch brezelnde Gitarrenriffs und die solide Rhythmusfraktion an Bass und Schlagzeug. Da hat auch Produzent Andrew Baylis eine tolle Leistung abgeliefert, das kommt alles glasklar aus den Boxen.

Auch songtechnisch wandeln Savage Hands in den Spuren von Nothing More oder den Ungarn von All But One, wobei Savage Hands diese zumindest in der Härte der Songs übertreffen. Im Genre Alternative Metal ist das sicherlich nichts Neues, aber was Savage Hands machen, machen sie gut und mit einer Menge Leidenschaft. Das hört man den Songs an, und ich könnte mir denken, dass die Shows einfach nur eine riesengroße Party sind und das Publikum die Hallen schweißgebadet verlässt. So muss das!

Einziger Wermutstropfen, zumindest für mich, ist die Ballade Taken, die so gar nicht zwischen die restlichen Songs passen mag. Aber mindestens eine Ballade pro Album ist wohl mittlerweile so etwas wie Pflichtprogramm. Rein objektiv betrachtet ist sie gut gemacht, nur Gesang und akustische Gitarre, im Hintergrund ein wenig säuselndes Keyboard, wer es mag, wird auch hier sicherlich gut bedient. Um den (Tempo-)Bruch nicht ganz so groß werden zu lassen, gibt es mit Dream Dead dann gleich noch so etwas wie eine Powerballade hinterher, die dann allerdings zumindest wieder elektrisch verstärkt daherkommt. Den Schwung der ersten Albumhälfte können Savage Hands dann leider aber auch mit dem letzten Track Your Own Hell nicht mehr ganz aufnehmen. Schade eigentlich…

Zum Song Unconditional gibt es hier das Video:

Savage Hands - Barely Alive Fazit: Mit den ersten vier Tracks auf Barely Alive kann ich sehr gut leben, das ist Alternative Metal – oder vielleicht auch Modern Metal – wie er für mich sein sollte. Wie schon geschrieben lassen Savage Hands dann aber leider ab dem fünften Track sehr nach und können das hohe Energielevel nicht bis zum Ende halten. Trotzdem denke (und hoffe) ich mal, dass auch wir in Europa noch einiges von den Amerikanern hören werden.



