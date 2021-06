Name: Skull Hunter – Blackforest Edition – Rum

Herkunftsland: Potsdam, Deutschland

Art des Getränks: Caribbean Premium Rum (10 Years)

Firma: Saltwater’s GmbH

Jahrgang: entfällt

Link: https://saltwaters.de/

Abfüllmenge: 500 ml

Volumenprozent Alkohol: 40,0 %

Preis: ab 39,90 Euro

Online-Shop: https://saltwaters.de/collections/our-products/products/skull-hunter-gin

Drei Spirituosen-Brüder gestaltet die Skull Hunter Serie der Firma Saltwater’s GmbH aus Potsdam. Den Whiskey Skull Hunter – Bourbon Whiskey und den Gin Skull Hunter – Blackforest Edition – Gin haben wir bereits für euch verköstigt, fehlt im Bunde nur noch der Skull Hunter – Blackforest Edition – Rum. Die erste und einzigartige Blackforest Edition wurde optisch in Skull Hunter-veredelte Flaschen abgefüllt. Wie bei anderen Editionen ist das Kontingent sehr limitiert und wartet auf interessierte Abnehmer. Das Design einmal erblickt, bleibt es schnell im Kopf. Jedoch steht die Reihe nicht nur optisch auf gesunden Füßen, bislang konnte die Qualität des abgefüllten Destillats punkten. Die Flaschen suggerieren ein hochwertiges Ambiente. Der Holzkorken ist nicht nur schick, sondern verschließt die Flasche nach jedem Drink aufs Neue zuverlässig. Der Skull Hunter als Indikator setzt einem Metalhead eine vertraute Prägung in den Kopf, die stets in Metalartworks in ähnlicher Form oder auf Eventflyern zu sehen sein könnte.

Als Basis wird ein zehn Jahre alter Caribbean Premium Rum verwendet, der hell strahlend jedes Glas erstrahlt. Der milde Rum mit einer feinen Note von Tabak und Kakao hat einen angenehmen Charakter und sorgt schnell für ein zufriedenes Gesicht. Die Schärfe ist im unteren Sektor anzusiedeln, das gilt für den ersten Kontakt mit dem Rachenraum bis hin zur letzten Geschmacksknospe in der Kehle. Egal ob pur oder als Cuba Libre Skull Hunter – Blackforest Edition – Rum verspricht die Spirituose nicht zu viel. Der volle eigenständige Geschmack wischt schnell den sehr neutralen Geruch aus der Nase. Wie schön, dass man alleine nur durch den Schnüffeltest noch kein gebranntes Gut final bewerten kann, dieses wäre bei unserem heutigen Rum tatsächlich fatal. Gebrauchsfertig werden die verschiedenen Rumsorten, die es auf diesen Planeten gibt, mit destilliertem Wasser auf meistens 40 %, 50 % oder 55 % Alkoholgehalt verdünnt. Genau in diese Spanne fällt der heutige auch und landet am unteren Volumenprozent Alkohol mit 40,0 %.