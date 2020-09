Smorrah: laden zusammen mit Teutonic Slaughter zum Livestream ein

Smorrah gemeinsam mit Teutonic Slaughter auf der Livestream-Bühne. Das Event startet um 18:00 Uhr und ist bis 22:00 Uhr geplant. Dabei wird es neben den Konzerten auch eine Q&A Runde geben. Link zum Am 26.09.2020 startengemeinsam mitauf der Livestream-Bühne. Das Event startet um 18:00 Uhr und ist bis 22:00 Uhr geplant. Dabei wird es neben den Konzerten auch eine Q&A Runde geben. Link zum Facebook-Event

Der Förderverein Rockmusik Gladbeck e.V. hierzu:

„Am 26. September lassen wir, vom Förderverein Rockmusik Gladbeck e.V., es uns nicht nehmen, Euch ein Liveevent zu präsentieren! Von 18:00 bis 22:00 Uhr geht’s in Gladbeck und weltweit rund. Auf der Bühne, live für Euch im Livestream werden Smorrah und Teutonic Slaughter die Bühne abreißen. Wir arbeiten hierbei in enger Kooperation mit dem Team von Rise Of The Underground zusammen, die mit Radio ROTU die Gesprächsrunden führen werden. Leider können wir uns alle nicht persönlich sehen … oder vielleicht doch noch? Ihr habt nun die einmalige Möglichkeit, für Euch und eine Begleitperson Eurer Wahl die physische Teilnahme an unserem Event zu gewinnen. […]

Wir freuen uns auf Euch und auf das Event, um mit Euch gemeinsam zu feiern!

United in Musik!“

Über Smorrah: