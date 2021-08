Steve Hackett: veröffentlicht Video zu „Natalia“, der dritten Single aus „Surrender Of Silence“

Der legendäre Gitarrist Steve Hackett veröffentlicht sein neues Studioalbum Surrender Of Silence am 10. September 2021 über Inside Out Music. Das Album enthält elf neue Songs, denn Steve hat hart im Lockdown gearbeitet und zum ersten Mal zwei Studioalben im selben Jahr veröffentlicht!

Seht euch das Video zur dritten Single Natalia hier an:

Steve kommentiert: „Das Gewicht der russischen Nation – meine Musik in ihrer slawischsten Form, inspiriert von all den umwerfenden russischen klassischen Komponisten und die Geschichte dieser aufstrebenden Nation mit ihren Kämpfen um die Macht erzählend. Natalia ist eine russische Jedermannsfrau, die ständig von einer Reihe von unterdrückerischen Regimen ausgebremst wird.“

Surrender Of Silence erscheint am 10. September 2021 als Limited Edition CD+Blu-ray Mediabook im Hardcover-Schuber, Standard CD Jewelcase, Gatefold 2LP+CD & LP-Booklet und Digital Album über Inside Out Music. Jetzt HIER vorbestellen.

Nach seinem klassisch-akustischen Reisebericht Under A Mediterranean Sky (zum Review), der im Januar veröffentlicht wurde und Platz 2 der UK Classical Album Charts erreichte, ist Surrender Of Silence eine weitere Erkundung von Hacketts Liebe zur Weltmusik.

Wie Under A Mediterranean Sky wurde auch Surrender Of Silence während der Lockdown-Phase aufgenommen, und auch hier hat Hackett einige seiner musikalischen Freunde aus der ganzen Welt zur Mitarbeit herangezogen. Hacketts reguläre Tourneeband, bestehend aus Roger King (Keyboard, Programmierung und Orchesterarrangements), Rob Townsend (Saxofon, Klarinette), Jonas Reingold (Bass), Nad Sylvan (Gesang) und Craig Blundell (Schlagzeug), wird durch Phil Ehart und Nick D’Virgilio (Schlagzeug) ergänzt. Die Gesangstalente Amanda Lehmann, Durga und Lorelei McBroom, Christine Townsend (Violine, Viola), Malik Mansurov (Tar) und Sodirkhon Ubaidulloev (Dutar) sind ebenfalls zu hören.

„Die Spinnweben des Lockdowns sind hier auf einen Schlag weggeblasen“, sagt Steve Hackett. „Mit der Monster-Rhythmusgruppe von Jonas, Craig, Nick und Phil, zusammen mit Robs Saxofon und Bassklarinette, Nad, Amanda und mir als Sänger, Rogers düsterem, kraftvollem Organ und meiner Gitarre, stürzen wir uns mit voller Wucht in diese wilde Energiefreisetzung.“

Unsere Reise führt uns von den klassischen Orchestrierungen Russlands (Natalia) zu den Ebenen Afrikas (Wingbeats) zu den geheimnisvollen Küsten des Ostens (Shanghai To Samarkand), und das alles über die Tiefen des Ozeans (Relaxation Music For Sharks (featuring Feeding Frenzy). The Devil’s Cathedral bündelt die Talente von Hacketts gesamter Tourneeband und bietet Kings atmosphärische gotische Orgel und eine kraftvolle Rhythmusgruppe von Blundell und Reingold.

Hacketts Gesang wurde noch nie übertroffen, und sein Duett mit Amanda Lehmann verleiht Scorched Earth, einem Klagelied über die Umweltkatastrophen auf unserem Planeten, zusätzliche Emotionen. Hacketts Gitarren fügen dem Ganzen einen farbenprächtigen Wandteppich aus hochfliegenden Soli und kompliziert verwobenen Melodien hinzu.

„Es ist ein ’no holds barred‘-Album“, fügt Hackett hinzu, „auf der Welle reitend, die Dämonen, Träume und Albträume entfesselnd, die alle zusammen über das Ufer krachen.“

„Ich habe die Kraft dieses Albums genossen und meiner Gitarre erlaubt, vor Freude und Wut zu schreien … und wieder einmal über diese Ozeane in ferne Länder zu fliegen. Es ist großartig, sich kreativ mit Musikern von weit entfernten Orten zu verbinden, besonders wenn wir alle nicht in der Lage waren, uns zu treffen. Wir haben alle eine Stimme in unserer Kakofonie von Klängen und wir schreien gemeinsam in Surrender Of Silence!“

Surrender Of Silence Tracklist:

1. The Obliterati

2. Natalia

3. Relaxation Music For Sharks (Featuring Feeding Frenzy)

4. Wingbeats

5. The Devil’s Cathedral

6. Held In The Shadows

7. Shanghai To Samarkand

8. Fox’s Tango

9. Day Of The Dead

10. Scorched Earth

11. Esperanza

Steve Hackett teilt sich die Songrechte mit Jo Hackett und Roger King bei mehreren Tracks. Alle Tracks wurden von Roger King aufgenommen und von Steve Hackett mit Roger King bei Siren produziert.

Über Steve Hackett:

Steve Hackett kam Anfang 1971 zu Genesis und erlangte einen internationalen Ruf als Gitarrist in der klassischen Besetzung der Band neben Peter Gabriel, Tony Banks, Mike Rutherford und Phil Collins. Hacketts filigrane Gitarrenarbeit war ein Schlüsselelement der Genesis-Alben von Nursery Cryme (1971) bis Wind And Wuthering (1977), darunter der Klassiker Selling England By The Pound.

Nach seinem Ausstieg bei Genesis Ende 1977 hat Hackett in seiner Solokarriere, die inzwischen mehr als 30 Alben umfasst, seine außergewöhnliche Vielseitigkeit sowohl an der elektrischen als auch an der akustischen Gitarre unter Beweis gestellt. Hackett ist sowohl als ungemein talentierter und innovativer Rockmusiker als auch als virtuoser klassischer Gitarrist und Komponist bekannt, was 2010 mit der Aufnahme in die Rock Hall Of Fame gewürdigt wurde. Er hat auch mit Steve Howe von Yes in der Supergruppe GTR zusammengearbeitet.

Hacketts Kompositionen enthalten Einflüsse aus vielen Genres, darunter Jazz, Klassik und Blues. Für seine späteren Studiowerke The Night Siren (2017) und At The Edge Of Light (2019) hat Hackett die Einflüsse der Weltmusik erkundet. Auf seinen jüngsten Tourneen hat Hackett seine Zeit mit Genesis gefeiert. Mit einer spektakulären Tournee 2018, bei der er einen lang gehegten Wunsch verwirklichte, die Werke von Genesis live mit seiner Band und einem Orchester aufzuführen.

Die durch die globale Pandemie 2020 erzwungene Abriegelung hat sich für Hackett als eine besonders kreative Zeit erwiesen. Er begann mit der Veröffentlichung von Selling England By The Pound & Spectral Mornings: Live at Hammersmith, ein Live-Mitschnitt der überaus erfolgreichen Tournee 2019, die den Genesis-Klassiker zusammen mit dem 40-jährigen Jubiläum eines seiner beliebtesten Soloalben feierte. Der Lockdown gab Hackett auch die Möglichkeit, zwei neue Studioalben zu schreiben und aufzunehmen: den britischen Klassik-Chart-Hit Under A Mediterranean Sky und das kommende Album Surrender Of Silence.

