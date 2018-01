Summoning – With Doom We Come

“Der Gefährten nächste Reise!!“

Artist: Summoning

Herkunft: Österreich

Album: With Doom We Come

Spiellänge: 65:00 Minuten

Genre: Black Metal, Atmospheric Black Metal, Ambient

Release: 05.01.2018

Label: Napalm Records

Link: www.summoning.info

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre, Keyboard – Richard „Protector“ Lederer

Bass, Gesang, Keyboard – Michael „Silenius“ Gregor

Tracklist:

Tar-Calion Silvertine Carcharoth Herumor Barrow-Downs Night Fell Behind Mirklands Whith Doom I Come

Eine unerwartete Reise oder doch die Wanderung auf Alten Pfaden? Das war die Frage, die ich mir gestellt habe, als ich hörte, dass Summoning nach langer Zeit wieder an einem neuen Album arbeiten. Seit Gründung Summoning`s im Jahr 1993 gab es nur einen Stilwechsel, der nach Lugburz vollzogen wurde, weg vom Black Metal hin zu ambient, epischen und teils Soundtrack anmutenden Stücken, in denen es die beiden Gefährten Protector und Silenius immer wieder mit nur minimalistischen Mitteln schaffen uns in die Welt Mittelerde`s zu entführen. Um eins gleich vorwegzunehmen, ist da auch schon ein kleiner Schwachpunkt: Die Produktion ist leider nicht so hochglanzgebügelt, wie es diese epische Klangwelt verdient hat. Und das ist für mich auch schon fast der einzige Kritikpunkt, denn musikalisch treffen die beiden Österreicher voll ins Schwarze.

Ein Werk, das einen regelrecht an die Hand nimmt und in die Welt J.R.R. Tolkiens entführt, dabei denselben Pfad beschreitet wie schon die Vorgängeralben. Keyboard und Synthesizer erschaffen eine atmosphärische Klangwelt, die es vermag den Hörer sofort in den Bann zu ziehen. Die Gitarren sind etwas in den Hintergrund gerückt – was aber das Gesamtbild nicht stört. With Doom We Come hat großartige Melodien und erhabene Momente, die jeden Fan begeistern werden.

Auch textlich schaffen es die Beiden wieder den konsequenten Weg der Band weiterzugeben und erneut Anekdoten und Geschichten aus Mittelerde zu verarbeiten. Der Opener Tar-Calion stellt einen Abgesang auf den letzten König der Insel Númenor dar, während Carcharoth die Geschichte des mächtigsten Wolfes erzählt, der jemals in Arda lebte.

Summoning - With Doom We Come Fazit: „Sagen und Mythen aus J.R.R. Tolkiens Universum sind das schwarze Blut, das durch Summonings Adern fließt, und With Doom We Come der ultimative Soundtrack fürs Fantasy-Kopfkino!“ ein Zitat aus dem Pressetext, dem ich zu 100 % zustimmen muss. Die Jungs gehen auch auf Album acht ihren eingeschlagenen Weg weiter und beweisen eindrucksvoll, dass sie in ihrer Welt die Könige sind - auch wenn Bands wie Emyn Muil oder Caladan Brood schon in den Startlöchern stehen. Für Fans geht an dieser Scheibe kein Weg vorbei. Ein zehn Punkte Album, was aber leider durch die schwache Produktion von mir 0,5 Punkte Abzug bekommt.



Anspieltipps: Silvertine, Mirklands

