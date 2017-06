“Angst und Schrecken verpackt in fünf kleine Geschichten!“

Filmtitel: Terror 5 – Diese Nacht überlebt keiner….

Sprachen: Deutsch, Spanisch

Untertitel: Deutsch

Laufzeit: ca 75 Minuten

Genre: Horror

Release: 26.05.2017

Regie: Sebastian Rotstein, Federico Rotstein

Link: http://188.111.41.167/gallepmedien/

Produktion: Donau Film

Vertrieb: Al!ve AG



Seit Ende Mai treibt Terror 5 sein Unwesen in den deutschen Horror Film Haushalten, doch was hat es mit der Produktion von Donau Film auf sich? Wie es der Name schon sagt, gibt es gleich fünf kleine Geschichten, die Eure Nackenhaare in die Luft katapultieren sollen. Der 75 Minuten andauernde Streifen ist eine Horror-Kompilation, basierend auf urbanen Legenden, die aus insgesamt fünf bizarren und grausamen Kurzgeschichten besteht.

Nachdem die Verantwortlichen hinter einem schweren Bauunglück den Vorfall unter den Teppich kehren wollen, steigen die Todesopfer als Zombies aus ihren Gräbern. Während sich Herman und Gabriela zu ihrem geheimen Sex-Date in einem Motel treffen, wartet dort hinter dem Spiegel schon eine bitterböse und blutige Überraschung auf die beiden. Auf einer Party schauen sich ein paar Freunde einen brutalen Snuff-Film an; dabei ahnen die Feierwütigen nicht, dass der wahre Terror schon neben ihnen Platz genommen hat…

Terror 5 - Diese Nacht überlebt keiner.... Fazit: Alle fünf Geschichten werden parallel erzählt, das sorgt vor allem zu Beginn für Verwirrung und sorgt auf der Gegenseite für Spannung. Wie schon von anderen Filmemachern zelebriert, verschmelzen die fünf einzelnen Sequenzen, je länger Terror 5 andauert, zusammen und brechen die Barrieren. Bis dahin liegt die Produktion wie ein schwerer Rinderbraten, der sich erst langsam zersetzt und das Sättigungsgefühl frei gibt, im Magen des Käufers. Dran bleiben lohnt, wenn man auf brutale Szenen, erotische Handlungen und blutrünstige Zombies steht. Für all unsere Leser dürfte besonders witzig sein, dass, wie auf dem Cover zu erblicken, ein mit Kiss-Painting versehener Mann auf dem Moped durch die Nacht jagt. Damit schlagen wir mit Terror 5 sogar noch die direkte Brücke zu unser geliebten Musik. Trotzdem können wir nicht mit Punkten um uns werfen. Teilweise zu undurchsichtig hat die Arbeit von Sebastian Rotstein, Federico Rotstein Charme, ohne den ganz großen Stein ins Rollen zu bringen. Ansehen kann man Terror 5 ruhig mal, wenn Horror, Sex, Drugs and Rock n Roll kein Fremdwort ist.

