The Heisenberg Dilemma – Support MROX – CD-Release Warming Up Party im V8 in Andernach (Vorbericht)

Bands: The Heisenberg Dilemma, MROX

Ort: Beckstraße 5-7, 56626 Andernach

Datum: 23.03.2019

Kosten: Eintritt frei

Genre: Alternative Metal, Progressive Metal

Besucher: ca. 50

Veranstalter: V8 / Die Bands

Link: https://www.facebook.com/v8bistro/photos/a.876157895749367/2384818984883243/?type=3&theater/

The Heisenberg Dilemma laden ein zum Warm-Up für ihre CD-Release Party, die am 27.04.2019 offiziell im Jam Club in Koblenz sein wird. Time For Metal wird in Kürze ein Review zur Scheibe veröffentlichen.

Die Warm-Up Party wird am 23.03.2019 im Kultbistro V8 in Andernach stattfinden. Der Eintritt ist frei!!!

The Heisenberg Dilemma aus Koblenz stehen für Alternativ Metal mit einem fetten Groove. Tolle Gitarren, dröhnender Bass, stampfende Drums und ein kraftvoller Gesang peitschen die Songs geradewegs heraus. The Heisenberg Dilemma sorgen dafür, dass auch jeder im Publikum mitgroovt. The Heisenberg Dilemma durfte ich bei einem chaotischen Liveabend mit der Punkband The Satans Mineons im SK2 in Koblenz (hier geht es zum Livereview) und beim Spell Doom For BBW (hier geht es zum Livereview) live erleben. Walter White hätte seine Freude an den Jungs!

Supportet werden sie im V8 von MROX. MROX kommen aus Mayschoß und bringen alternativen Rock in klassischer Besetzung (Gitarre, Drums, Bass) auf die Bühne. In ihren Songs verarbeiten sie Einflüsse von Hardrock, Punkrock, Funk, Rockabilly und Crossover. MROX werden The Heisenberg Dilemma auch bei der Release Party im Jam Club in Koblenz supporten.

Schon mal eine tolle Einstimmung für die CD-Release Party am 27.04.2019. Die Fans in Andernach sollten sich das nicht entgehen lassen. Es könnte auch schon ein, dass The Heisenberg Dilemma ihre CD am 23.03.2019 mit dabei haben!

Kommentare

