Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Aeonblack, Dornenreich, Hollenthon, Antichrisis u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir nun zu Beginn die Acht-Minuten-Marke knacken und uns dann langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Metallica – Invisible Kid

Artist: Metallica

Herkunft: USA

Song: Invisible Kid

Album: St. Anger

Genre: Heavy Metal, Thrash Metal

Veröffentlichung: 2003

Spielzeit: 8:30 Minuten

Link: https://www.metallica.com

Edenbridge – Shine

Artist: Edenbridge

Herkunft: Österreich

Song: Shine

Album: Shine

Genre: Symphonic Power Metal

Veröffentlichung: 2004

Spielzeit: 8:30 Minuten

Link: https://www.edenbridge.org/de/

Yngwie Malmsteen – Icarus‘ Dream Suite Op. 4

Artist: Yngwie Malmsteen

Herkunft: Schweden

Song: Icarus‘ Dream Suite Op.4

Album: Rising Force

Genre: Heavy Metal, Hard Rock, Neoclassical Power Metal

Veröffentlichung: 1984

Spielzeit: 8:30 Minuten

Link: https://www.yngwiemalmsteen.com

Aeonblack – Where Is God?

Artist: Aeonblack

Herkunft: Deutschland

Song: Where Is God?

Album: Metal Bound

Genre: Power Metal

Veröffentlichung: 2015

Spielzeit: 8:30 Minuten

Link: https://www.aeonblack.de

Dornenreich – Mein Publikum – Der Augenblick

Artist: Dornenreich

Herkunft: Österreich

Song: Mein Publikum – Der Augenblick

Album: Her Von Welken Nächten

Genre: Melodic Black Metal, Symphonic Black Metal, Neofolk, Dark Metal

Veröffentlichung: 2001

Spielzeit: 8:30 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Dornenreich.official/

Paragon – Deathlines

Artist: Paragon

Herkunft: Deutschland

Song: Deathlines

Album: Controlled Demolition

Genre: Power Metal, Speed Metal

Veröffentlichung: 2019

Spielzeit: 8:30 Minuten

Link: http://paragon-metal.com

Hollenthon – Misterium Babel

Artist: Hollenthon

Herkunft: Österreich

Song: Misterium Babel

Album: Opus Magnum

Genre: Symphonic Metal, Black Metal, Dark Metal, Folk Metal

Veröffentlichung: 2008

Spielzeit: 8:31 Minuten

Link: https://www.facebook.com/hollenthon.official/

Fates Warning – Exodus

Artist: Fates Warning

Herkunft: USA

Song: Exodus

Album: Awaken The Guardian

Genre: Progressive Metal, Power Metal

Veröffentlichung: 1986

Spielzeit: 8:31 Minuten

Link: https://www.facebook.com/FatesWarning/

Grift – Aftonlandet

Artist: Grift

Herkunft: Schweden

Song: Aftonlandet

Album: Syner

Genre: Black Metal

Veröffentlichung: 2015

Spielzeit: 8:31 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Griftofficial/

Holocaust – Neurosis

Artist: Holocaust

Herkunft: Schottland

Song: Neurosis

Album: The Courage To Be

Genre: NWOBHM, Heavy Metal, Progressive Metal

Veröffentlichung: 2000

Spielzeit: 8:31 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Holometal/

Antichrisis – The Point Of No Return

Artist: Antichrisis

Herkunft: Deutschland

Song: The Point Of No Return

Album: Not Fade Away

Genre: Melodic Gothic Metal, Black Metal, Folk Metal, Gothic Rock

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 8:31 Minuten

Link: http://antichrisis.net

Between The Buried And Me – Backwards Marathon

Artist: Between The Buried And Me

Herkunft: USA

Song: Backwards Marathon

Album: Best Of

Genre: Metalcore, Mathcore, Progressive Metal

Veröffentlichung: 2011

Spielzeit: 8:31 Minuten

Link: https://www.betweentheburiedandme.com

Led Zeppelin – Kashmir

Artist: Led Zeppelin

Herkunft: England

Song: Kashmir

Album: Physical Graffiti

Genre: Rock, Hard Rock, Blues Rock

Veröffentlichung: 1975

Spielzeit: 8:31 Minuten

Link: https://ledzeppelin.de

Remembrance – Ice Cold Conscience

Artist: Remembrance

Herkunft: Frankreich

Song: Ice Cold Conscience

Album: Fall, Obsidian Night

Genre: Funeral Doom Metal

Veröffentlichung: 2010

Spielzeit: 8:31 Minuten

Link: https://www.facebook.com/remembranceband/

Callejon – Gott Ist Tot

Artist: Callejon

Herkunft: Deutschland

Song: Gott Ist Tot

Album: Videodrom

Genre: Metalcore, Post Hardcore

Veröffentlichung: 2010

Spielzeit: 8:31 Minuten

Link: http://www.callejon.de

Witchcraft – Malstroem

Artist: Witchcraft

Herkunft: Schweden

Song: Malstroem

Album: Nucleus

Genre: Doom Metal, Hard Hard

Veröffentlichung: 2016

Spielzeit: 8:31 Minuten

Link: https://www.facebook.com/witchcraft/

Exodus – Deathamphetamine

Artist: Exodus

Herkunft: USA

Song: Deathamphetamine

Album: Shovel Headed Kill Machine

Genre: Thrash Metal

Veröffentlichung: 2005

Spielzeit: 8:31 Minuten

Link: https://www.facebook.com/exodusattack/

Leprous – Passing

Artist: Leprous

Herkunft: Norwegen

Song: Passing

Album: Tall Poppy Syndrome

Genre: Progressive Metal, Progressive Rock

Veröffentlichung: 2009

Spielzeit: 8:31 Minuten

Link: https://www.leprous.net

Conjurer – Thankless

Artist: Conjurer

Herkunft: England

Song: Thankless

Album: Mire

Genre: Post Metal, Doom Metal, Sludge Metal

Veröffentlichung: 2018

Spielzeit: 8:32 Minuten

Link: https://www.facebook.com/conjureruk/

Pink Floyd – High Hopes

Artist: Pink Floyd

Herkunft: England

Song: High Hopes

Album: The Divison Bell

Genre: Progressive Rock, Psychedelic Rock, Art Rock, Space Rock

Veröffentlichung: 1994

Spielzeit: 8:32 Minuten

Link: https://www.facebook.com/pinkfloyd

Fortsetzung folgt!

Ihr habt die ersten Teile unserer Mammut-Songs verpasst? Kein Problem, hier könnt ihr alle nachlesen und -hören.