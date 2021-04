Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Manowar, W.A.S.P., Stillbirth, Visigoth u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir zu Beginn die Acht-Minuten-Marke geknackt und in 38 Folgen abgearbeitet haben. Nun wird die Neun-Minuten-Marke geknackt, bevor wir uns weiter langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Manowar – Today Is A Good Day To Die

Artist: Manowar

Herkunft: USA

Song: Today Is A Good Day To Die

Album: Louder Than Hell

Genre: True Metal, Heavy Metal, Power Metal

Veröffentlichung: 1996

Spielzeit: 9:42 Minuten

Link: https://manowar.com

ISIS – Celestial (The Tower)

Artist: ISIS

Herkunft: USA

Song: Celestial (The Tower)

Album: Celestial

Genre: Post Metal, Alternative Metal, Sludge Metal

Veröffentlichung: 2000

Spielzeit: 9:42 Minuten

Link: https://www.metal-archives.com/bands/Isis/4844

Solitude Aeturnus – Scent Of Death

Artist: Solitude Aeturnus

Herkunft: USA

Song: Scent Of Death

Album: Alone

Genre: Epic Doom Metal

Veröffentlichung: 2006

Spielzeit: 9:42 Minuten

Link: https://web.facebook.com/solitudeaeturnus

Finsterforst – Weltenpilger

Artist: Finsterforst

Herkunft: Deutschland

Song: Weltenpilger

Album: Urwerk

Genre: Black Forest Metal, Folk Metal, Pagan Metal

Veröffentlichung: 2010

Spielzeit: 9:42 Minuten

Link: http://www.finsterforst.de

Zatokrev – Discoloration

Artist: Zatokrev

Herkunft: Schweiz

Song: Discoloration

Album: Silk Spiders Unterwater …

Genre: Doom Metal, Death Metal, Sludge Metal, Post Metal

Veröffentlichung: 2015

Spielzeit: 9:42 Minuten

Link: http://www.zatokrev.com

W.A.S.P. – The Great Misconceptions Of Me

Artist: W.A.S.P.

Herkunft: USA

Song: The Great Misconceptions Of Me

Album: The Crimson Idol

Genre: Heavy Metal, Glam Metal, Hard Rock

Veröffentlichung: 1992

Spielzeit: 9:43 Minuten

Link: https://www.waspnation.com

Fear Factory – A Therapy For Pain

Artist: Fear Factory

Herkunft: USA

Song: A Therapy For Pain

Album: Demanufacture

Genre: Industrial Metal, Death Metal, Groove Metal

Veröffentlichung: 1995

Spielzeit: 9:43 Minuten

Link: https://fearfactory.com

Stillbirth – Nameless

Artist: Stillbirth

Herkunft: Deutschland

Song: Nameless

Album: Endgame Is Near

Genre: Brutal Death Metal, Brutal Surf Death Metal, Deathcore, Grindcore

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 9:43 Minuten

Link: http://www.stillbirthparty.de

Nevermore – The Learning

Artist: Nevermore

Herkunft: USA

Song: The Learning

Album: The Politics Of Ecstasy

Genre: Groove Metal, Progressive Metal

Veröffentlichung: 1996

Spielzeit: 9:43 Minuten

Link: https://web.facebook.com/nevermorefans

Wizard – Pain

Artist: Wizard

Herkunft: Deutschland

Song: Pain

Album: Battle Of Metal

Genre: True Metal, Epic Power Metal, Heavy Metal

Veröffentlichung: 1997

Spielzeit: 9:43 Minuten

Link: https://web.facebook.com/WizardMetal

Spirit Adrift – Psychic Tide

Artist: Spirit Adrift

Herkunft: USA

Song: Psychic Tide

Album: Chained To Oblivion

Genre: Doom Metal, Heavy Metal

Veröffentlichung: 2016

Spielzeit: 9:43 Minuten

Link: https://web.facebook.com/SpiritAdrift

Neurosis – Strength Of Fates

Artist: Neurosis

Herkunft: USA

Song: Strength Of Fate

Album: Through Silver In Blood

Genre: Hardcore Punk, Post Metal, Sludge Metal, Crustcore

Veröffentlichung: 1996

Spielzeit: 9:43 Minuten

Link: https://web.facebook.com/officialneurosis

Avantasia – The Tower

Artist: Avantasia

Herkunft: Deutschland

Song: The Tower

Album: The Metal Opera

Genre: Symphonic Power Metal, Progressive Metal

Veröffentlichung: 2001

Spielzeit: 9:43 Minuten

Link: https://www.tobiassammet.com/de

Sigh – The Zombie Terror

Artist: Sigh

Herkunft: Japan

Song: The Zombie Terror

Album: Infidel Art

Genre: Black Metal, Avantgarde Metal

Veröffentlichung: 1995

Spielzeit: 9:43 Minuten

Link: https://web.facebook.com/people/SIGH-official-page/100044859510547

Sunn O))) – Big Church

Artist: Sunn O)))

Herkunft: USA

Song: Big Church

Album: Monoliths & Dimensions

Genre: Drone Metal, Doom Metal

Veröffentlichung: 2009

Spielzeit: 9:43 Minuten

Link: https://web.facebook.com/SUNNthebandOfficial

Visigoth – From The Arcane Mists Of Prophecy

Artist: Visigoth

Herkunft: USA

Song: From The Arcane Mists Of Prophecy

Album: The Revenant King

Genre: Power Metal, Heavy Metal, Epic Metal

Veröffentlichung: 2015

Spielzeit: 9:44 Minuten

Link: https://web.facebook.com/visigothofficial

Dark Heresy – Thy Blood

Artist: Dark Heresy

Herkunft: England

Song: Thy Blood

Album: Abstract Principles Taken To Their Logical Extremes

Genre: Avantgarde Death Metal, Progressive Death Metal

Veröffentlichung: 1995

Spielzeit: 9:44 Minuten

Link: https://web.facebook.com/Dark-Heresy-141254712565485/

DragonForce – Soldiers Of The Wasteland

Artist: DragonForce

Herkunft: England

Song: Soldiers Of The Wasteland

Album: Sonic Firestorm

Genre: Power Metal, Extreme Power Metal, Speed Metal

Veröffentlichung: 2004

Spielzeit: 9:44 Minuten

Link: https://dragonforce.com/band/

Nihilism – A Murderer’s Mind

Artist: Nihilism

Herkunft: USA

Song: A Murderer’s Mind

Album: Obsidian

Genre: Death Metal

Veröffentlichung: 2018

Spielzeit: 9:44 Minuten

Link: https://www.metal-archives.com/bands/Nihilism/3540448846

Kansas – The Pinnacle

Artist: Kansas

Herkunft: USA

Song: The Pinnacle

Album: Masque

Genre: Rock, Melodic Rock, Progressive Rock, Classic Rock

Veröffentlichung: 1975

Spielzeit: 9:44 Minuten

Link: https://www.kansasband.com

Fortsetzung folgt!

