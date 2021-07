Tremonti: veröffentlichen Musikvideo zur ersten Single des neuen Albums „Marching In Time“

Nach der Ankündigung des fünften Studioalbums sowie US Tourdaten für den Rest des Jahres haben Tremonti jetzt das Musikvideo zur Debütsingle von Marching In Time veröffentlicht: Der Track If Not For You ist ab jetzt auf allen digitalen Streaming-Plattformen verfügbar – Fans, die das Album digital vorbestellt haben, erhalten die neue Single zudem zum sofortigen Download. Während der Sound des Tracks die Entwicklung der Band in 2021 zeigt, ist das Musikvideo ein frenetisches, energiegeladenes Performance-Video, das die Single visuell untermalt!

Mark Tremonti ist definitiv ein Meister des Storytellings: Während seiner Jahre mit ALTER BRIDGE und Creed und in jüngster Zeit mit seiner Solo-Band, hat Mark Tremonti seine Liebe zum Schreiben einprägsamer Songs nie vernachlässigt. Mit dem kommenden fünften Album, Marching In Time, möchte die Band diesen Trend fortsetzen, indem sie aktuelle Ereignisse des letzten Jahres als Grundlage für jeden Song verwendet und zusätzlich ihre Liebe zu härten Spielarten ausbaut. Während der Vorgänger A Dying Machine ein reines Konzeptalbum war, welches von dunklen Gefühlen durchdrungen war, ist der Vibe von Marching In Time gänzlich anders: Es entwickelt sich zu einem ausladenden Rock/Metal Werk, das den Hörer auf 12 individuelle Reisen mitnimmt.

Mehr zu Marching In Time: