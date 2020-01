Tuxedoo: am 28.02. erscheint das neue Album „Unfold Your Brain“

2020 steht unter dem Zeichen von Aktion – einer neuen Zeit – und Veränderung. Dieser Aufgabe nehmen sich auch Tuxedoo an. Am 28. Februar 2020 wird der mit Spannung erwartete dritte Longplayer der Band veröffentlicht und ein neuer Meilenstein in der Bandhistorie gesetzt.

Diesmal wollen es Tuxedoo wirklich wissen. Ohne Verstecken und mit Vollgas in das neue Jahrzehnt.

Musikalisch zwischen der Energie von Parkway Drive bis hin zu modernen Nu-Metal Elementen à la Limp Bizkit – der Sound der Österreicher brilliert durch eine moderne Produktion im Stile von Wegbegleitern wie Eskimo Callboy und lässt die 6 Mann Kombo gleichzeitig ihren eigenen Stempel aufdrücken.

Der Alpencore hat sich mächtig weiterentwickelt – Tuxedoo meinen es jetzt ernst. Die zwei Percussionisten sind auf dem neuen Album Unfold Your Brain präsenter denn je, die Liveshows wilder und beeindruckender als jede andere Metalcore Band aktuell! Tuxedoo setzen mit Unfold Your Brain ein eindeutiges Ausrufezeichen und eine eindeutige Kampfansage!

Im Wandel der Zeit machen Tuxedoo den entscheidenden Schritt nach vorne und rufen zu Bedacht, Handeln aber auch zum Mut zur Emotion auf. Mit Follow Me präsentieren sie zu Beginn gleich eine verhältnismäßig ruhige Single, die eine neue Seite der Band zeigt. Doch einmal im Ohr, wird Follow Me den Fans und Hörern nicht mehr aus dem Kopf gehen, bis es bei den weiteren Songs des Albums wieder heißt: Attacke! Und diesmal, so richtig!

Unfold Your Brain wird am 28.02.2019 weltweit digital veröffentlicht.

Das erste Musikvideo inkl. der ersten Single-Auskopplung zu Follow Me folgt bereits bald.

Label: Alpencore Records

Vertrieb: Sony Music

Band: www.facebook.com/tuxedoometal