Underground Award 2021: die aktuellen Top5 pro Region

Seit genau einer Woche läuft jetzt die Votingphase für den Time For Metal Underground Award 2021. Mittlerweile haben schon mehr als 1500 Fans für ihre Favoriten gestimmt, das ist ein toller Zwischenstand.

Apropos Zwischenstand. Wir haben mal geschaut, was in den einzelnen Regionen passiert ist und möchten euch heute zumindest zeigen, wer es bislang auf die ersten fünf Plätze geschafft hat. Die Namen sind allerdings nicht in der Reihenfolge ihrer Platzierung, sondern in alphabetischer Reihenfolge genannt. Ein ganz klein wenig wollen wir ja die Spannung noch aufrechterhalten. 😉

Hier also die Top 5 jeder Region in alphabetischer Reihenfolge:

Region 1

Bandname – Songtitel Agent Hellfire – Pay To Live Avataria – Joker Dead Phoenix – Soaked In Black End Of Sanctum – Wayfarer`s Expiration Thybeaux – The Scope

Region 2

Bandname – Songtitel Blixxem – Anxiety [Repetition In Time] Clear Sky Nailstorm – The Toxic Ages Godsnake – Poison Thorn Nancybreathing – Acid Routine Soul Grinder – Infernal Suffering

Region 3

Bandname – Songtitel Blackening – Awakening Blakylle – Aesir Crepitus – Extinction Green Machine – Horse Reason For Jack – The Satisfyer

Region 4

Bandname – Songtitel Betrayal – War El Pistolero – Stormbringer Entorx – Hypocritical Faith Shockwave – Architect Of Armageddon Torrential Rain – Home Alone

Region 5

Bandname – Songtitel Aeonblack – Warriors Call Draconian Remains – Paladin Nachtschatten – Verspiegelte Gläser Pessimist – Holdout Versus Goliath – Verloren Kaputt

Also motiviert noch mal alle die Fans, die bislang noch nicht abgestimmt haben! Zum Voting geht es hier entlang: