V.E.R.S.U.S - Nur Vom Feinsten

Fazit: Puh, ganz schwer zu beurteilen, wo die Deutschen in der Szene stehen. Durch den Punk Einschnitt filtern viele Deutschrocker die Gruppe sicher früh aus. Für Punk Rock Anhänger jedoch trotz des anderen Genres nicht ganz uninteressant. Ich möchte behaupten, dass die Anhängerschaft wohl mehr vom linken Lager stammt, was gar nicht schlimm ist. Bei fünf bis neun Bier live bestimmt eine Sause, kommt auf dem Silberling kaum Partystimmung auf. Alles dümpelt dahin, und man weiß, was als nächstes kommt. Potenzial ist da, aber gefeilt werden muss noch ordentlich am völlig rohen Diamanten.



Anspieltipps: So Müssen Freunde Sein und Zurück Zum Glück