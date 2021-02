Vengeant: schwedische Symphonic Metal Band präsentiert ihren allerersten Song

Artist: Vengeant

Herkunft: Schweden

Genre: Symphonic Metal, Power Metal

Link: http://www.facebook.com/vengeantofficial/



Bandmitglieder:

Gesang – Danae Komodromou

Lead Gitarre und Bassgitarre – Christoffer Holm

Rhytmus Gitarre – Dennis Eriksson

Schlagzeug – Alfred Fridhagen

Vor wenigen Tagen veröffentlichten die vier Musiker der neuen Symphonic Metal Band Vengeant ihren allerersten Song auf Spotify. Dabei hat die vierköpfige Formation um Gründer, Songwriter und Gitarrist Christoffer Holm bereits einiges an Aufmerksamkeit erfahren. Dies lassen zumindest ihre über 11.000 Abonnenten auf Facebook vermuten.

Angel’s Battle Cry ist der Vorbote für ihre bevorstehende, fünf Songs umfassende EP. Inspiration zu ihrer Musik bekamen Vengeant von Magic: The Gathering! und setzten diese in Power Metal mit Operngesang um. Frontfrau Danae Komodromou, ebenfalls Sängerin in ihrer Band Scarlet Desire, ist im klassischen Gesang ausgebildet und verfügt über eine große stimmliche Bandbreite. Komplettiert wird das Quartett durch Gitarrist Dennis Eriksson und Schlagzeuger Alfred Fridhagen. Die Beiden kennen sich bereits aus gemeinsamen Engagements in den Metal Bands Mad Hatter und Darkest Void. Neben dem Operngesang ist der Vengeant Sound von Orchesterarrangements, starken Riffs, schnellen Gitarrensoli und explosiven Drums geprägt.

Das Artwork entstammt dem Konzeptkünstler und Illustrator Sanjin Halimic.

Quelle: Kingart Music