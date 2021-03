Zelt Musik Festival: erneute Terminverschiebung auf 2022

Es ist Frühling 2021 und ein Ende der Corona-Pandemie ist nicht in Sicht. Mittlerweile schwappt die dritte Welle über uns hinweg und somit wird es nun eng für all die Veranstalter unserer geliebten Sommerfestivals. Schon seit Wochen hagelt es Absagen und Festivals werden auf 2022 verschoben. Natürlich bleibt auch Baden nicht verschont, nachdem sich gestern bereits mit dem No Playback Festival das ehrlichste Metalfestival in Karlsruhe auf nächstes Jahr vertagt hat, zieht nun auch das beliebteste Festival Freiburgs nach, das Zelt Musik Festival. Den Veranstaltern ist das finanzielle Risiko unter Corona-Bedingungen zu groß und deshalb zieht man nun schon frühzeitig die Reißleine. Bis aber Ersatztermine für alle Bands und Künstler im nächsten Jahr gefunden sind, braucht es noch etwas Geduld. Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Lest hier das Statement der Veranstalter:

Liebe Fans, Freund:innen, Förder:innen & Unterstützer:innen,

wir sind untröstlich, doch der Ernst der Lage zwingt uns zu diesem Schritt. Eine Durchführung des Freiburger Zelt-Musik-Festival ist aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie auch dieses Jahr nicht möglich.

Alle Einschränkungen würden einem ZMF, wie wir es kennen, nicht gerecht werden. Wir haben viel durchdacht, gegrübelt und gerechnet und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir das finanzielle Risiko nicht tragen können. Unter Corona-Bedingungen ist eine Durchführung mit vielen Tausenden Besucher:innen, die wir benötigen würden, nicht realisierbar. Wir möchten unserem Lieblingsfestival und Freiburgs schönstem Ort im Sommer eine Zukunft ermöglichen, was nur durch ein möglichst geringes wirtschaftliches Risiko machbar ist.

Wir versuchen, alle Künstler:innen und Acts mit nach 2022 nehmen. Bitte habt noch etwas Geduld, bis wir für die einzelnen Konzerte Ersatztermine für 2022 gefunden haben. Alle Tickets behalten dafür ihre Gültigkeit.

Vielen Dank für Eure Treue und Unterstützung!

Wir blicken nach vorne. Deswegen merkt Euch schon einmal vor: das nächste ZMF findet vom 13. Juli bis 31. Juli 2022 statt!