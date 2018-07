Converge haben überraschend ihre neue EP Beautiful Ruin bei Epitaph/Deathwish veröffentlicht. Die Songs wurden in derselben Session aufgenommen, aus der auch die Tracks von ihrem aktuellen Album The Dusk In Us stammen, und komplettieren somit ihr Material aus dieser Zeit. Passend dazu veröffentlich die Band ebenfalls das neue Video zu Melancholia:

Beautiful Ruin wurde von Gitarrist Kurt Ballou in den Godcity Studios in Salem, Massachussetts, aufgenommen und gemixt; es ist wurde von Gitarristin denin Salem, Massachussetts, aufgenommen und gemixt; es ist hier erhältlich.

Tracklist:

01. Permanent Blue

02. Churches & Jails

03. Melancholia

04. Beautiful Ruin

Converge sind:

Jacob Bannon – Vocals

Kurt Ballou – Guitar

Ben Koller – Drms

Nate Newton – Bass

Kommentare

