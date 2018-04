„Limp Bizkit Tour 2018 vom 07.06.2018 – 21.08.2018 (Vorbericht)“

Eventname: Limp Bizkit Tour 2018

Band: Limp Bizkit

Ort: mehrere Orte siehe unten

Datum: 07.06.2018 – 21.08.2018

Kosten: ab 47,70 €

Genre: Nu Metal

Link: www.limpbizkit.com

Die Mitbegründer des Nu Metal geben sich für diverse Konzerte in diesem Sommer in Deutschland die Ehre. Seit ihrer Gründung 1994 hatte die Band eine beachtliche Anzahl an Hits und bereits mehr als 40 Millionen Alben verkauft, also ein gutes Repertoire, um es mal wieder richtig krachen zu lassen. Gewohnt ist man von der Band ja eine gitarrengewaltige Show mit den üblichen HipHop-Elementen zu Rollin, Take A Look Around, Nookie und Co. In der Vergangenheit kochte die Stimmung auf den Konzerten über und es wurde nach allen Regeln der Kunst gemosht.

Es bleibt zu hoffen, dass es auch den einen oder anderen neuen Song von dem neuen, noch unveröffentlichten und sehnlichst erwarteten Album Stampede Of The Disco Elephants auf die Ohren gibt. Gesicht der Band bleibt Fred Durst, der von Anfang an seine Stimme für Limp Bizkit gibt und auf dieser Tour wieder für Höhepunkte sorgen wird. Tickets gibt es ab 47,70 €.

Limp Bizkit:

07.06.2018 – Emmendingen, Schlossplatz

10.06.2018 – München, Rockavaria

12.06.2018 – Berlin, Max Schmeling Halle

13.06.2018 – Hamburg, Sporthalle

15.06.2018 – Dresden, Freilichtbühne Großer Garten

19.06.2018 – Mannheim, Maimarktgelände

20.06.2018 – Dortmund, Westfalenhalle 1

27.06.2018 – Kassel, Stadthalle

14.08.2018 – Frankfurt, Jahrhunderthalle

15.08.2018 – Hannover, Swiss Life Hall

17.08.2018 – Halle (Saale), Freilichtbühne Peißnitz

18.08.2018 – Friedrichshafen, Festivalbühne

19.08.2018 – Rottenburg, Sommer Open Air

21.08.2018 – Bonn, Kunst!Rasen

Kommentare

