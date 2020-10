Motörhead – Ace Of Spades (40th Anniversary Box Set)

Artist: Motörhead

Herkunft: Großbritannien

Album: Ace Of Spades (40th Anniversary Box Set)

Genre: Rock ’n‘ Roll, Hard Rock, Heavy Metal

Release: 30.10.2020

Label: Sony Music

Link: https://imotorhead.com/

Letzte Bandmitglieder:

Gesang & Bassgitarre – Ian „Lemmy“ Kilmister

Gitarre & Backgroundgesang – Philip „Wizzö“ Campbell

Schlagzeug – Mikkey Dee

Inhalt des Ace Of Spades Deluxe Box Set:

Das Ace Of Spades Album, half-speed gemastert und von den Original Master Tapes abgenommen Zwei Doppel-Livealben der unveröffentlichten Konzerte von der Ace Up Your Sleeve Tour A Fistful Of Instrumentals: Eine 10” EP bisher unveröffentlichter Instrumentals von 1980 The Good, The Broke & The Ugly: Ein Doppelalbum der B-Seiten, Outtakes und Rare Tracks Ace On Your Screens: Eine DVD-Compilation rarer TV-Auftritte 1980-81, ein Livekonzert von 1981 und ein 5.1 Audiomix des Originalalbums Die Ace Of Spades Story: Ein 40 Seiten starkes Buch, das die Geschichte von Ace Of Spades erzählt. Mit bisher unveröffentlichten Interviews mit Zeitzeugen und bis dato nicht veröffentlichten Fotos und Memorabilia. Das Ace Up Your Sleeve Tour Programm Der Motörhead Rock Commando Comic Ein Set von 5 Pokerwürfeln, damit du auf dem umgeklappten Deckel der Box dein Glücksspiel gewinnen kannst Alles verpackt in einer klassischen Wild West Dynamite Box Eine Limited Edition 7″ Reproduktion der holländischen Version von Ace Of Spades mit einer unveröffentlichten Instrumentalversion auf der B-Seite.

Vor vierzig Jahren (1980) wurde Ace Of Spades geboren. Der Longplayer der britischen Legende Motörhead war der Türöffner in eine noch wildere und härtere Zeit, die den Hardrock und Heavy Metal maßgeblich formte. Lemmy selber schob die Gruppe immer ganz bewusst in den Rock ’n‘ Roll und liebte es, mit seiner einmaligen Art und Weise zu provozieren. Über Bronze Records wurde das über dreißig Minuten starke Geschoss damals am 8. November 1980 auf die Reise um den Globus geschickt. Das Werk zählt nicht nur zu den stärksten Alben der Band, sondern prägte eine ganze Generation. Den Titeltrack kennen selbst heute noch Konsumenten, die mit harten Klängen eigentlich gar nichts am Hut haben.

Die Aufnahmen fanden im Spätsommer 1980 in den Jackson Studios in Rickmansworth statt. Produzent Vic Maile kannte Lemmy Kilmister noch aus seiner Zeit als Mitglied von Hawkwind und arrangierte für ihn das vierte Studioalbum der Briten. Das Jubiläum dieses Meilensteins wird mit einer speziellen 40. Anniversary Box gefeiert. Es wird dafür eine Handvoll Formate (z. B. Hardcover Book-Packs in Doppel-CD und Dreifach-LP-Format) geben sowie das bis heute unveröffentlichte Konzert der Ace Up Your Sleeve Tour, die Geschichte des Albums und viele unveröffentlichte Fotos. Die Scheibe kommt zudem als ultimatives Sammler Box-Set auf den Markt. Ein Muss für jeden fanatischen Musikfan des Rock und Metal. Inhaltlich gibt es eine Menge Gassenhauer aus der feurigen Ära sowie zweiundvierzig unveröffentlichte Livesongs. Zeitgemäß wird eine digitale Auflage für moderne Anhänger aufgefahren, die keinen Platz in ihren kleinen Wohnungen haben und die Stücke lieber als MP3 auf die Festplatte stopfen!

Im März 1981 erhielt das Album in Großbritannien Goldstatus für 100.000 verkaufte Einheiten. Neben dem Opener Ace Of Spades bilden Stücke wie Live To Win, Fire Fire oder The Chase Is Better Than The Catch ein tödliches Gespann. Den einmaligen Klang durch die Besetzung von Lemmy am Bass und Mikrofon im Duell mit Gitarrist Eddie Clarke und Schlagzeuger Phil Taylor möchte man auch vierzig Jahre später nicht missen. Ace Of Spades ist ein Album mit diversen Höhepunkten, die Rock ’n‘ Roll Geschichte geschrieben haben. An Euphorie haben die Kompositionen nie eingebüßt und eine Metalkneipe ohne Hits der Band würde wohl nach wenigen Tagen schließen müssen. Viele andere Musikerkollegen wurden durch das Trio maßgeblich beeinflusst. Die Energie, die wechselnden Geschwindigkeiten und die freche wie frische Attitüde lassen den Regler nach vorne schnellen. Ace Of Spades wird in diesem Jahrhundert nicht mehr altbacken und langweilig – dafür umgibt die Platte ein ganz eigenes spirituelles Feld.