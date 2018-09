“Die Verzweiflung der Menschen ist greifbar!“



Hörbuchtitel: Krieg Der Welten

Sprache: Deutsch

Genre: Science Fiction



Spiellänge: ca. 50 Minuten

Release: 06.07.2018



Autor: H.G. Wells

Link : https://www.universal-music.de/hg-wells-hoerspiele

Verlag: Folgenreich (Universal Music)

Produzent: Oliver Döring

Produktion: IMAGA – Alex Stelkens & Oliver Döring

Produktionsleitung und Regieassistenz: Ila Panke

Tontechnik: Thomas Nokielski

Schnittassistenz: Anton Moritz Meid

Buch: Christian Gailus

Schnitt und Regie: Oliver Döring

Label: Folgenreich

Musik mit freundlicher Genehmigung von Universal Publishing Production Music

Format: Audio CD

FSK: Freigegeben ab 12 Jahren

Sprecher:

Stuart – Nico Sablik

Lester – Jan Rohrbach

Mary – Christina Puciata

Angus – Roland Wolf

Portier – Uwe Büschken

Bodo – Sascha Rotermund

Putner – Alexander Doering

Seller – Bernd Rumpf

Mrs. Chandler – Marianne Groß

Lucas – Douglas Welbat

sowie

Matthias Haase, Jan Spitzer, Erich Räuker, Bernd Vollbrecht, Frank Glaubrecht, Robert Frank, Dietmar Wunder, Michael Iwannek, Oliver Kalkofe, Thomas Nero Wolff, Ila Panke, Gerrit Schmidt-Foß, Roman Shamov, Julia Kaufmann, Julien Haggége, Hans-Georg Panczak, Thomas Nokielski, Alexander Weise, Heiko Obermöller, Martin Baden, Daniel Montoya, Stephan Busch, Sabrina Strehl, Juliane Ahlemeier, Christian Gailus, Marcus Staiger, Christoph Walter und Joachim Kerzel

Der bahnbrechende sowie zeitlose Klassiker Krieg Der Welten von H.G. Wells begeistert seit über 100 Jahren nicht nur die Fans der Science Fiction. In diesem Hörspiel wird das Spektakel um einen Angriff auf die Menschheit aus dem All zum Kopfkino der Superlative und stellt die Frage: Wie verhält sich der Mensch, wenn die Ordnung zusammenbricht? Im Krieg und in der Hoffnungslosigkeit – angesichts einer außerirdischen Übermacht, die nur ein Ziel zu kennen scheint: Die Bewohner der Erde zu vernichten. Geschrieben von Christian Gailus und unter der Regie von Oliver Döring erwacht der Krieg Der Welten zu einem Hörerlebnis, das lange nachwirkt.

Während der erste Teil aus der Sicht des älteren Bruder Simon erzählt wird, in dessen unmittelbarer Nähe der erste Angriff stattfindet, ist in diesem Teil der Protagonist der jüngere Bruder Stuart. Er und seine Kommilitonen hören in London sich immer weiter verdichtende Gerüchte über einen Angriff der „Marsleute“. Stuart macht sich große Sorgen um seinen Bruder, den er weder telefonisch (damals fast unerschwinglich) noch per Telegraf erreichen kann. Auch die Zugverbindungen sind abgebrochen. Es dauert nicht lange und die Gerüchte erweisen sich als wahr. Die Angriffe erreichen London, die Menschen müssen fliehen. Aber gibt es ein Entkommen vor Aliens, die mit „Feuerstrahlen“ schießen?

Oliver Döring – Krieg Der Welten, Teil 2 (nach H.G. Wells) Fazit: Da hab ich ihn nun, den zweiten Teil vom Klassiker Krieg Der Welten, den H.G. Wells geschrieben hat und der bereits 1898 veröffentlicht wurde. Christian Gailus und Oliver Döring haben ihn großartig umgesetzt. Diese Hilflosigkeit, die Stuart empfindet, da er trotz Gerüchten einfach keine konkrete Auskunft bekommt - Handys gab es noch lange nicht (die Geschichte spielt schließlich 1900) - und sonstige Informationen wurden nur sehr spärlich gestreut. Dann die Skrupellosigkeit der Menschen, sobald die öffentliche Ordnung zusammenbricht. Die realistischen Geräusche der Maschinen, Gefährte, Lagerfeuer etc. - einfach toll! Maren J. 10 2018-09-23 10 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

Kommentare

Kommentare