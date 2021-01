Die Thrash/Speen Metaller Septagon werden am 26.03.2021 ihr neues Album We Only Die Once bei Massacre Records veröffentlichen!

Das Coverartwork wurde von Markus Vesper / Markus Vesper Art gestaltet.

Für das Mixing ist Danny Seith in den Pariah Music Studios verantwortlich, Alexander Krull übernahm das Mastering im Mastersound Entertainment Studio.

Weitere Details werden demnächst enthüllt.

Quelle: Massacre Records