Artist: The Stone

Herkunft: Serbien

Album: Teatar Apsurda

Spiellänge: 48:38 Minuten

Genre: Black Metal

Release: 09.12.2017

Label: Mizantropeon Records

Link: http://www.facebook.com/thestonehorde

Bandmitglieder:

Gesang – Nefas

Gitarre, Bass– Kozeljinik

Gitarre, Bass – Demonetras

Tracklist:

Gavranovo Mrtvog Negativ Moj Grob Nuklearan Ja, Car I Bog Harmonija U Haosu Teatar Apsurda

Nach meiner Tiefschlafphase geht es direkt wieder in die „richtigen“ Sphären des Metals, den Beginn macht die Band mit dem extrem langweiligen Namen The Stone. Diese gibt es schon seit 1996, wenn auch damals noch unter anderem Namen und veröffentlicht ihre Werke schön in ihrer eigenen Muttersprache. So auch auf Teatar Apsurda, wobei man sich als Deutscher denken kann, was der Name bedeutet.

Aber so absurd ist das Theater gar nicht, was geboten wird. Ich weiß nicht, ob es an der Distanz zu dem Musikgenre liegt, die ich in letzter Zeit hatte oder an den Schreiberqualitäten des Trios: Obwohl beim ersten und zweiten Hinhören alles so bekannt klingt, fällt es mir immer wieder aufs Neue schwer, The Stone wegzuschalten.

Das positive Gefühl der Bekanntheit wird hier mit erfrischend gutem Material kombiniert, auch wenn natürlich Verwechslungsgefahr mit anderen Black Metal-Kapellen besteht. Aber da heutzutage eh eine künstlerische Stagnation herrscht, muss man damit einfach mal leben. Dafür ist das Material echt hochwertig.

The Stone - Teatar Apsurda Fazit: Auch Ende 2017 wurde die Fackel des Black Metals am Brennen gehalten, es geht auch fast 30 Jahre nach Erfindung des Genres mit guten Releases weiter. Das Genre war 2017 nicht totzukriegen, da haben The Stone mit Teatar Apsurda definitiv ihren Teil zu beigetragen. Auf die nächsten 666 Jahre!



Anspieltipps: Moj Grob

