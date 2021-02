Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Bethlehem, Running Wild, Led Zeppelin, Primal Fear u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir nun zu Beginn die Acht-Minuten-Marke knacken und uns dann langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Candlemass – Where The Runes Still Speak

Artist: Candlemass

Herkunft: Schweden

Song: Where The Runes Still Speak

Album: Chapter VI

Genre: Epic Doom Metal

Veröffentlichung: 1992

Spielzeit: 8:42 Minuten

Link: http://www.candlemass.se

Watain – They Rode On

Artist: Watain

Herkunft: Schweden

Song: They Rode On

Album: The Wild Hunt

Genre: Black Metal

Veröffentlichung: 2013

Spielzeit: 8:43 Minuten

Link: https://www.facebook.com/watainofficial

Pain Of Salvation – The Physics Of Gridlock

Artist: Pain Of Salvation

Herkunft: Schweden

Song: The Physics Of Gridlock

Album: Road Salt Two

Genre: Progressive Rock, Progressive Metal

Veröffentlichung: 2011

Spielzeit: 8:43 Minuten

Link: http://painofsalvation.com

Bethlehem – Frl. Deutsch

Artist: Bethlehem

Herkunft: Deutschland

Song: Frl. Deutsch

Album: Mein Weg

Genre: Depressive Black Metal, Dark Metal, Doom Metal

Veröffentlichung: 2004

Spielzeit: 8:43 Minuten

Link: https://www.facebook.com/pg/bethlehemasylum/posts/

Running Wild – Ballad Of William Kidd

Artist: Running Wild

Herkunft: Deutschland

Song: Ballad Of William Kidd

Album: The Rivalry

Genre: Heavy Metal, Power Metal, Speed Metal

Veröffentlichung: 1998

Spielzeit: 8:43 Minuten

Link: http://www.running-wild.de

Nightmare – Three Miles Island

Artist: Nightmare

Herkunft: Frankreich

Song: Three Miles Island

Album: Insurrection

Genre: Heavy Metal, Power Metal

Veröffentlichung: 2009

Spielzeit: 8:43 Minuten

Link: https://www.facebook.com/nightmare.france

Endstille – Endstille

Artist: Endstille

Herkunft: Deutschland

Song: Endstille

Album: Operation Wintersturm

Genre: Black Metal

Veröffentlichung: 2002

Spielzeit: 8:44 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Endstille.Official

Led Zeppelin – In The Light

Artist: Led Zeppelin

Herkunft: England

Song: In The Light

Album: Physical Graffiti

Genre: Rock, Hard Rock, Blues Rock

Veröffentlichung: 1975

Spielzeit: 8:44 Minuten

Link: https://ledzeppelin.de

HIM – Loves Requiem

Artist: HIM

Herkunft: Finnland

Song: Loves Requiem

Album: Love Metal (Bonussong)

Genre: Dark Rock, Love Metal

Veröffentlichung: 2003

Spielzeit: 8:44 Minuten

Link: https://www.facebook.com/theheartagramm

Primal Fear – Fighting The Darkness

Artist: Primal Fear

Herkunft: Deutschland

Song: Fighting The Darkness

Album: New Religion

Genre: Power Metal

Veröffentlichung: 2007

Spielzeit: 8:44 Minuten

Link: http://www.primalfear.de/home/

Meat Loaf – For Crying Out Loud

Artist: Meat Loaf

Herkunft: USA

Song: For Crying Out Loud

Album: Bad Out Of Hell

Genre: Rock

Veröffentlichung: 1977

Spielzeit: 8:44 Minuten

Link: https://www.facebook.com/MeatLoaf

Manticora – A Long Farewell

Artist: Manticora

Herkunft: Dänemark

Song: A Long Farewell

Album: Hyperion

Genre: Progressive Power Metal

Veröffentlichung: 2002

Spielzeit: 8:44 Minuten

Link: http://www.manticora.dk

Iron Maiden – Brighter Than A Thousand Suns

Artist: Iron Maiden

Herkunft: England

Song: Brighter Than A Thousand Suns

Album: A Matter Of Life And Death

Genre: NWOBHM, Heavy Metal

Veröffentlichung: 2006

Spielzeit: 8:44 Minuten

Link: https://www.ironmaiden.com/the-band

Necrophobic – Death To All

Artist: Necrophobic

Herkunft: Schweden

Song: Death To All

Album: Death To All

Genre: Death Metal, Black Metal

Veröffentlichung: 2009

Spielzeit: 8:44 Minuten

Link: https://www.necrophobic.net

Metamorphosis – Knowing All I Do Is Worth Nothing

Artist: Metamorphosis

Herkunft: Schweiz

Song: Knowing All I Do Is Worth Nothing

Album: Dark

Genre: Progressive Rock, Progressive Metal, Neo Prog, Psychedelic Rock

Veröffentlichung: 2009

Spielzeit: 8:44 Minuten

Link: https://www.metamorphosismusik.de

Cripper – Running High

Artist: Cripper

Herkunft: Deutschland

Song: Running High

Album: Follow Me: Kill!

Genre: Death Metal, Thrash Metal

Veröffentlichung: 2017

Spielzeit: 8:45 Minuten

Link: http://www.cripper.de/index.php/de/

Magic Kingdom – Unleash The Dragon

Artist: Magic Kingdom

Herkunft: Belgien

Song: Unleash The Dragon

Album: Metalmighty

Genre: Power Metal

Veröffentlichung: 2019

Spielzeit: 8:45 Minuten

Link: https://www.facebook.com/MAGICKINGDOMofficial/

The Gathering – Her Last Flight

Artist: The Gathering

Herkunft: Niederlande

Song: Her Last Flight

Album: Almost A Dance

Genre: Progressive Rock, Progressive Metal

Veröffentlichung: 1993

Spielzeit: 8:45 Minuten

Link: https://gathering.nl

Ewigheim – Ewigheim

Artist: Ewigheim

Herkunft: Deutschland

Song: Ewigheim

Album: Mord Nicht Ohne Grund

Genre: Gothic Metal, Alternative Metal, Dark Metal

Veröffentlichung: 2002

Spielzeit: 8:45 Minuten

Link: https://www.facebook.com/ewigheim/

Memoriam – Last Words

Artist: Memoriam

Herkunft: England

Song: Last Words

Album: For The Fallen

Genre: Death Metal

Veröffentlichung: 2017

Spielzeit: 8:45 Minuten

Link: http://www.memoriam.uk.com

Fortsetzung folgt!

Ihr habt die ersten Teile unserer Mammut-Songs verpasst? Kein Problem, hier könnt ihr alle nachlesen und -hören.