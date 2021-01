Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Desaster, Led Zeppelin, Judas Priest, Tesla u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir nun zu Beginn die Acht-Minuten-Marke knacken und uns dann langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Opeth – Heart In Hand

Artist: Opeth

Herkunft: Schweden

Song: Heart In Hand

Album: In Cauda Venenum

Genre: Progressive Rock, Progressive Metal, Dark Metal, Retro-Prog

Veröffentlichung: 2019

Spielzeit: 8:28 Minuten

Link: http://www.opeth.com

Pink Floyd – Astronomy Domine

Artist: Pink Floyd

Herkunft: England

Song: Astronomy Domine

Album: The Piper Of The Gates Of Dawn

Genre: Progressive Rock, Psychedelic Rock, Art Rock, Space Rock

Veröffentlichung: 1967

Spielzeit: 8:28 Minuten

Link: https://www.facebook.com/pinkfloyd

Iron Maiden – Paschendale

Artist: Iron Maiden

Herkunft: England

Song: Paschenfale

Album: Dance Of Death

Genre: Heavy Metal, Power Metal

Veröffentlichung: 2003

Spielzeit: 8:28 Minuten

Link: https://www.ironmaiden.com/the-band

Desaster – Possessed And Defiled

Artist: Desaster

Herkunft: Deutschland

Song: Possessed And Defiled

Album: The Arts Of Destruction

Genre: Black Metal, Thrash Metal

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 8:28 Minuten

Link: http://www.total-desaster.com

Toxic Smile – Barefooted Man

Artist: Toxic Smile

Herkunft: Deutschland

Song: Barefooted Man

Album: 7

Genre: Progressive Rock, Progressive Metal

Veröffentlichung: 2013

Spielzeit: 8:28 Minuten

Link: https://www.facebook.com/ToxicSmileBand/

Led Zeppelin – How Many More Times

Artist: Led Zeppelin

Herkunft: England

Song: How Many More Times

Album: Led Zeppelin I

Genre: Hard Rock, Blues Rock, Rock

Veröffentlichung: 1969

Spielzeit: 8:28 Minuten

Link: https://www.facebook.com/ledzeppelin/?ref=page_internal

Dreams Of Sanity – The Prophet

Artist: Dreams Of Sanity

Herkunft: Österreich

Song: The Prophet

Album: Komödia

Genre: Symphonic Metal, Gothic Metal

Veröffentlichung: 1997

Spielzeit: 8:28 Minuten

Link: https://www.facebook.com/dreamsofsanity/

Emerald – Across The Sea

Artist: Emerald

Herkunft: Schweiz

Song: Across The Sea

Album: Calling The Knights

Genre: Heavy Metal

Veröffentlichung: 2001

Spielzeit: 8:28 Minuten

Link: https://www.emerald.ch

Judas Priest – Future Of Mankind

Artist: Judas Priest

Herkunft: England

Song: Future Of Mankind

Album: Nostradamus

Genre: Heavy Metal

Veröffentlichung: 2008

Spielzeit: 8:29 Minuten

Link: http://judaspriest.com

Saxorior – Ewig Gang

Artist: Saxorior

Herkunft: Deutschland

Song: Ewig Gang

Album: Hem

Genre: Melodic Black Metal

Veröffentlichung: 2019

Spielzeit: 8:29 Minuten

Link: http://www.saxorior.com

Rebellion – The Dead Arise

Artist: Rebellion

Herkunft: Deutschland

Song: The Dead Arise

Album: Shakespeare’s MacBeth – A Tragedy In Steel

Genre: Power Metal, Heavy Metal

Veröffentlichung: 2002

Spielzeit: 8:29 Minuten

Link: http://www.rebellion-metal.de

Tesla – Song And Emotion

Artist: Tesla

Herkunft: USA

Song: Song And Emotion

Album: Psychotic Supper

Genre: Hard Rock

Veröffentlichung: 1991

Spielzeit: 8:29 Minuten

Link: https://teslatheband.com

Machine Head – Sail Into The Black

Artist: Machine Head

Herkunft: USA

Song: Sail Into The Black

Album: Bloodstone & Diamonds

Genre: Groove Metal, Thrash Metal, Nu Metal

Veröffentlichung: 2014

Spielzeit: 8:29 Minuten

Link: https://www.machinehead1.com

Bathory – Death And Resurrection Of A Northern Son

Artist: Bathory

Herkunft: Schweden

Song: Death And Resurrection Of A Northern Son

Album: Nordland II

Genre: Black Metal, Viking Metal, Pagan Metal

Veröffentlichung: 2003

Spielzeit: 8:29 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Bathory-Quorthon-149546758396061/

Avalanch – Mother Earth

Artist: Avalanch

Herkunft: Spanien

Song: Mother Earth

Album: Mother Earth

Genre: Melodic Metal, Power Metal, Progressive Metal

Veröffentlichung: 2005

Spielzeit: 8:29 Minuten

Link: https://www.avalanch.net

Uriah Heep – The Golden Palace

Artist: Uriah Heep

Herkunft: England

Song: The Golden Palace

Album: Sonic Origami

Genre: Rock, Hard Hard

Veröffentlichung: 1998

Spielzeit: 8:29 Minuten

Link: http://www.uriah-heep.com/newa/index.php

Dio – Lock Up The Wolves

Artist: Dio

Herkunft: USA

Song: Lock Up The Wolves

Album: Lock Up The Wolves

Genre: Heavy Metal

Veröffentlichung: 1990

Spielzeit: 8:30 Minuten

Link: https://www.ronniejamesdio.com

Paradise Lost – Fearless Sky

Artist: Paradise Lost

Herkunft: England

Song: Fearless Sky

Album: Medusa

Genre: Doom Metal, Gothic Rock, Gothic Metal, Death Doom, Dark Rock

Veröffentlichung: 2017

Spielzeit: 8:30 Minuten

Link: http://www.paradiselost.co.uk/band/

Nightwish – Creek Mary’s Blood

Artist: Nightwish

Herkunft: Finnland

Song: Creek Mary’s Blood

Album: Once

Genre: Symphonic Metal

Veröffentlichung: 2004

Spielzeit: 8:30 Minuten

Link: https://nightwish.com

Pandemic Death – Havoc

Artist: Pandemic Death

Herkunft: Schweiz

Song: Havoc

Album: Beyond The Grave

Genre: Death Metal

Veröffentlichung: 2020

Spielzeit: 8:30 Minuten

Link: https://www.facebook.com/PandemicDeath/

Fortsetzung folgt!

Ihr habt die ersten Teile unserer Mammut-Songs verpasst? Kein Problem, hier könnt ihr alle nachlesen und -hören.