“Nicht authentisch aber gut gemacht!“

Filmtitel: Unzerstörbar – Die Panzerschlacht Von Rostow

Sprachen: Deutsch, Russisch

Untertitel: Deutsch

Laufzeit: ca. 90 Minuten

Genre: Kriegsfilm

Release: 22.02.2019

Regie: Konstantin Maximov

Link: http://www.capelight.de/unzerstoerbar

Produktion: Capelight Pictures

Schauspieler:

Andrey Chernyshov

Vladimir Yepifantsev

Olga Pogodina

Sergey Gorobchenko

Kriegsfilme haben immer eine eigene Dramatik. Storys nach wahrer Begebenheit bzw. nah dran ergreifen den Zuschauer und ich bin ganz ehrlich, mich begeistern Produktion wie Band Of Brothers und Co. Jetzt schicken Capelight Pictures die niemals vergessene Schlacht Unzerstörbar – Die Panzerschlacht Von Rostow ins Rennen. Der bekannte Kriegsschauplatz wird nicht im Gesamtkollektiv des zweiten Weltkrieges gesetzt, sondern setzt seinen Fokus direkt auf diese große Schlacht um eine einzelne Stadt in Russland.

Die Story von Unzerstörbar – Die Panzerschlacht Von Rostow:

Bei einem Panzereinsatz gegen deutsche Streitmächte wird der russische Hauptmann Konowalow schwer verletzt und seine Mannschaft getötet. Nach seinem Lazarettaufenthalt meldet er sich zum Einsatz zurück und übernimmt erneut das Kommando über eine Panzerbesatzung. Entgegen der Warnung durch Ingenieurin Pawla, die den reparaturbedürftigen T-34-Panzer für nicht einsatzbereit hält, werden Konowalow und seine Männer ins Gefecht geschickt. Nach einem Getriebeschaden müssen sie zu Fuß weiter in den Kampf ziehen – dem sicheren Tod entgegen. Über Funk erhalten die Soldaten den Standort eines verlassenen KW-1-Panzers, dessen dicke Stahlwände für deutsche Granaten unbezwingbar sind und ihre Rettung bedeuten könnten.

Unzerstörbar - Die Panzerschlacht Von Rostow Fazit: Die Produktion ist gelungen, wenn auch nicht perfekt inszeniert. Das liegt daran, dass die russische Regie es mit den Tatsachen von damals nicht so genau nimmt und es doch des Öfteren versucht, ihre Väter in ein Heldenlicht zu rücken. Nichtsdestotrotz kann man das Kriegsdrama trotzdem empfehlen, das, wie fast jeder Film, nicht auf Liebespassagen verzichtet und trotzdem den Hauptpunkt um den abartigen Krieg zwischen Menschen aufzeigt. Pro und Kontra liegen hier ganz nahe aneinander - sehenswert ist und bleibt Unzerstörbar - Die Panzerschlacht Von Rostow und ihr dürft es gerne mal anchecken! Rene W. 7.2 2019-03-19 7.2 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

