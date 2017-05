Erst letzte Woche haben Vendetta ihr remastertes Debütalbum erneut veröffentlicht. Vendetta Fans haben nun abermals Grund zur Freude, denn das 2. Album der Band, Brain Damage, wird ebenfalls erneut erscheinen.

Den Song Brain Damage könnt ihr euch hier anhören:



Die Tracklist des remasterten Re-Releases sieht wie folgt aus:

1. War

2. Brain Damage

3. Conversation

4. Precious Existence

5. Never Die

6. Love Song

7. Fade To Insanity

8. Dominance Of Violence

9. Metal Law

10. War (Live)

Brain Damage wurde von Harris Johns gemischt und von Jacky Lehmann remastert. Das Originalartwork stammt von Phil Lawvere und wurde für den Re-Release nochmal von Pablo Klose (Extasy Design) überarbeitet.

Der remasterte Re-Release von Vendettas zweitem Album Brain Damage wird am 16. Juni 2017 bei Massacre Records erscheinen.

