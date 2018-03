In wenigen Wochen wird das neue HEADLESS CROWN Album „Century Of Decay“ erscheinen. Um die Wartezeit etwas erträglicher zu machen, hat die Band nun einen Albumteaser mit Ausschnitten aus jedem Song des Albums veröffentlicht.

„Century Of Decay“ ist ein düsteres Konzeptalbum, welches in einem dystopischen Setting in naher Zukunft angesiedelt ist. Die Story handelt von einem namenlosen Arbeiter, der durch seine Träume versucht, seinem belang- und sinnlosen Leben zu entfliehen. Es wird am 30.03.2018 bei Massacre Records erscheinen und kann hier vorbestellt werden: https://massacre.lnk.to/centuryofdecay

Serge Morattel ist für den Mix und das Mastering des Albums verantwortlich. HEADLESS CROWNs Gitarrist Manu Froelicher hat das Coverartwork gestaltet.

