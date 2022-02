Time For Metal Zeitreise: die nächste Ausgabe mit Cannibal Corpse erscheint am 04.03.2022

Die nächste Ausgabe unserer Time For Metal Zeitreise wird nicht wie üblich am letzten Tag des Monats, also den 28.02.2022 erscheinen, sondern aus gesundheitlichen Gründen ein paar Tage später am Freitag, den 04.03.2022. Bis dahin könnt ihr euch auf die Time For Metal Zeitreise – Cannibal Corpse – Gallery Of Suicide mit Florian W. und René W. freuen, an der noch fleißig geschrieben wird.

